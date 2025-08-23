Conte plasma il Napoli: "De Bruyne con i tre centrocampisti". Poi la sorpresa: "Vergara lo merita"

Conte: "Sette-otto squadre lottano per lo Scudetto"

Queste le parole del tecnico: "Oggi c'era soltanto De Bruyne dei nuovi, sto cercando la formula giusta di far convivere i tre dello scorso anno e Kevin - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . E' da poco che stiamo lavorando e si sono viste cose interessanti. Nella costruzione potevamo velocizzare e andare in verticale, a volte abbiamo interrotto situazioni che potevano sfociare in cose importanti. Siamo partiti bene, ho visto lo spirito giusto. McTominay come una seconda punta? Parliamo di sfruttare le caratteristiche dei calciatori, Scott è un assaltatore e arrivando da dietro può diventare devastante e ha anche il tiro da fuori. Il gol è una situazione che proviamo in allenamento, bravo anche a Politano e al movimento di Lucca. De Bruyne ha caratteristiche diverse, gli piace manovrare e difficilmente attacca l'area di rigore e cerchiamo di coprire tutte le zone. Inter in pole position? Sarà un campionato difficile e molto interessante con sette, otto squadre che lotteranno per vincere lo Scudetto e entrare in Champions. Sono tutte squadre forti, attrezzate. Noi stiamo cercando di completare la struttura, lo scorso anno non facevamo le coppe e ora stiamo cercando di inserire nuovi calciatori ma non è facile. Serve avere pazienza e poi ottenere il massimo. Sarà un campionato molto difficile, sono tornati allenatori bravi e vincenti in squadre strutturate".

Conte: "De Bruyne si sta adattando"

"Ho avuto un buon riscontro contro una squadra allenata molto bene - ha aggiunto in conferenza stampa - con idee e giocatori che possono fare male come Berardi e Laurientè che in ripartenza possono creare pericoli, lo stesso Pinamonti. De Bruyne? Era l'unico titolare rispetto all'anno scorso con Lucca, quando cerchi di completare la rosa per affrontare la stagione è inevitabile che quando arrivano giocatori da squadre con ambizioni diverse serve tempo per adattarsi. Abbiamo uno scudetto pesante sulla maglia, è diverso giocare a Napoli e sentire la pressione messa addosso sin dall'inizio della stagione. Penso che Kevin stia facendo bene, si sta adattando a ciò che gli viene chiesto e cerco di esaltare le sue caratteristiche positive, come un sarto che cerca la giusta formula. Ci siamo lavorando e qualcosina si è visto, serve continuare lavorando, non perdendo mai l'unione che è la vera forza che ci ha fatto fare qualcosa di inaspettato".