Conte rimette la Juve davanti: "Me lo aspetto, sono attrezzati per tutto"

Antonio Conte mantiene un profilo basso. Nella sua intervista a Sky Sport ha toccato vari temi, spiegando come il Napoli riparta con la stessa fame dello scorso anno per difendere il quarto scudetto della sua storia e con una squadra ampiamente rinforzata nei singoli e nelle alternative da schierare a gara in corso. Il tecnico salentino inoltre ha rispedito al mittente i pareri di chi definisce il Napoli come favorito per la vittoria finale del campionate, tenendo conto del possibile ritorno delle big Juventus, Inter e Milan.

Conte e il giudizio sulla nuova Serie A

Antonio Conte nella sua intervista ha subito evidenziato come in questa nuova Serie A regni l'equilibrio: "La squadra ha lavorato tanto e bene in ritiro, ma come tutte le rose abbiamo bisogno di tempo per carburare. Non ci siamo solo noi come favoriti, innanzitutto non bisogna dimenticarsi del percorso dell'Inter che lo scorso anno ha fatto bene e da diverse stagioni è protagonista. Dopodichè mi aspetto il ritorno della Juventus e del Milan, che hanno rose attrezzate per arrivare fino in fondo in ogni competizione. Il nostro obiettivo è di dare il massimo e vedere dove ci troveremo a fine stagione".

Duello con Allegri ed effetto De Bruyne

Conte non ha voluto lasciare spazio a paragoni con Allegri, nonostante si tratti di due allenatori che hanno vinto più scudetti di tutti in Serie A: "Il campionato è formato da venti squadre e ognuno si sfida contro tutti. Tutti cercheranno di fare del loro meglio. De Bruyne è un calciatore maturo vista l'esperienza accumulata in Premier League, per questo motivo dovremo essere anche noi bravi a metterlo nelle condizioni di far bene. Napoli è un ambiente caldo, l'umore della gente varia a seconda del nostro risultato. Il nostro compito è quello di dare tutto per non avere rimpianti e rendere orgogliosi i nostri tifosi". L'arrivo di Milinkovic Savic ha messo in dubbio la titolarità assoluta di Meret, anche se il portiere friulano a Sassuolo è partito titolare. Conte non si è sbilanciato: "Valuterò in base alle caratteristiche dei nostri avversari. Sono contento però di avere due portieri così".