Conte canta Napoli: "Cagliari? Scurdammoce 'o ppassato. Meret, Buongiorno, Scudetto e Champions..."

Su Meret, Gutierrez e Buongiorno

"Gioca Meret? Ve l'ho detto, col portiere dovrete sempre aspettare la formazione... Loro lo sanno benissimo chi giocherà, per me è un non-problema, era problematico l'anno scorso, quest'anno siamo più strutturati come portieri e siam contenti. Gutierrez? Sta procedendo con il suo programma di lavoro, ha iniziato a lavorare sul campo, ha iniziato anche a mettere un po' il pallone, vedremo in queste due settimane di sosta che miglioramenti farà e se al rientro di tutti i nazionali potrà rientrare in gruppo. Serve aspettare ancora un po', quando ci sono operazioni e queste situazioni serve pazienza e credere nelle sensazioni del giocatore, io non ho mai forzato nessuno, ho giocato e so benissimo che sei tu che devi sentirti pronto. Sappiamo il suo valore e lo aspettiamo. Chi non ha fatto la preparazione con me? E' un problema che ci sarà sempre, per tutti gli allenatori, è inevitabile che chi arriva all'ultima settimana... non sai mai che bagaglio di allenamento abbia e devi portarli quanto prima al livello di chi ha iniziato, ma l'abbiamo fatto l'anno scorso e proveremo a farlo anche quest'anno. Buongiorno? Ha fatto passi importanti per il recupero, ha subito un'operazione 40 giorni fa, lo vedo molto più sciolto in allenamento e si sta avvicinando al rientro, dall'inizio o in corsa. Io devo fare valutazioni e quando le faccio sapete benissimo che l'ultimo pensiero è guardare la faccia, io arrivo fin qui - conclude Antonio Conte indicandosi il collo - e poi vedo se è x, y o z. Valuto e faccio giocare chi oggi merita di più, ma sono contento del suo recupero, s'è tolto finalmente quel problema e prestissimo lo vedremo".