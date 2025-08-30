Conte rimanda il mercato Napoli: "Saranno futuro, ma oggi...". E il sorriso dice tutto

NAPOLI - "Cosa ho pensato quando Anguissa l'ha messa dentro? Finalmente... " . Ai mcirofoni di Dazn dopo il successo al fotofinish contro il Cagliari, il tecnico del Napoli Antonio Conte commenta come le emozioni vissute al gol vittoria del centrocampista camerunense: "Anche perché la partita l'avete vista tutti, una di quelle in cui corri il grandissimo rischio di perderla. Io, l'ho detto ai ragazzi, sarei stato contento anche dello 0-0 perché abbiamo giocato da squadra vera, con pazienza, cercando di trovare le giuste situazioni per fare gol. In alcune partite la prendi, tiri in porta e riesci a fare gol facilmente... Oggi la situazione sembrava stregata, abbiamo trovato un Cagliari molto, molto difensivo. Non me lo aspettavo , sinceramente, così difensivo, ma siamo stati bravi e abbiamo perseverato, abbiamo avuto pazienza, non abbiamo concesso ripartenze. Ripeto, queste sono le tipiche partite che rischi di perdere e ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché stiamo crescendo a livello di mentalità, cattiveria e attenzione . La squadra ci ha creduto fino alla fine, sentiva che era ingiusto il risultato e che premendo, prima o poi, poteva accadere qualcosa di importante. È accaduto a 20 secondi dalla fine, ma anche prima abbiamo avuto diverse da occasioni da sfruttare. Ma sono molto contento".

Su Lucca

"Cosa chiedo a Lucca con squadre così chiuse? Quando capitano squadre che si abbassano in maniera così importante, con due linee di calciatori, alla fine la cosa più semplice da fare è quella di far girare palla da una parte all'altra o trovare poi il filtrante, ma comunque chiedo al centravanti di essere la boa e il punto di riferimento, oppure sul cross di riempire l'area. Oggi l'abbiamo fatto, non siamo stati puntualissimi sui cross, soprattutto quelli di Spinazzola e Politano, però sono partite in cui bisogna avere pazienza, non avere frenesia, trovare situazioni e le avevamo trovate, il problema poi è che bisogna finalizzarle. Lucca, gliel'ho detto, è un ragazzo che era stato preso per imparare da Lukaku e crescere dietro di lui. Romelu si è fatto male... Lorenzo deve accelerare, deve continuare a lavorare come sta facendo, in maniera seria e deve capire bene come entrare nei meccanismi della squadra", aggiunge Conte.

Sui nuovi

"Quanto tempo ci vorrà per far inserire appieno i nuovi? L'ho detto anche in precedenza, abbiamo preso dei calciatori che ci possono dare una mano per il presente, ma che saranno poi il futuro del Napoli. Abbiamo cercato di aumentare il numero della rosa e puntellarla perché l'anno scorso non avendo competizioni europee, ci basavamo su 12-13 giocatori. Quest'anno abbiamo avuto la necessità di immettere calciatori nuovi in una squadra che aveva vinto lo Scudetto. Adesso c'erano solamente due partite, è inevitabile che cerco di scegliere i giocatori che stanno nelle migliori condizioni e che mi danno maggiori garanzie. In queste due partite, quindi, mi sono affidato ai calciatori che c'erano l'anno scorso. Ci sarà tempo per Lang, che oggi è entrato e mi è piaciuto molto, purtroppo Neres a livello precauzionale l'abbiamo tenuto fuori perché stamattina era arrivato con un piccolo problema all'adduttore, era infiammato, e abbiamo preferito non rischiarlo perché alla ripresa delle competizioni ci saranno sei partite da giocare e lui, come Politano, è un calciatore che ci può dare un'alternativa, sia se parte dall'inizio sia dalla panchina. Con i 4 centrocampisti oggi Spinazzola è stata una soluzione importante, perché rispetto a Mathias Olivera è più esterno, salta l'uomo, viene a fare la diagonale, fa il terzino... Ci vorrà un po' di tempo, lo stesso per Sam Beukema... Ragazzi che saranno sicuramente il futuro del Napoli, però oggi c'era bisogno di Juan Jesus, che ogni volta che gioca si fa sempre trovare pronto. Rientrava Buongiorno dall'infortunio, ha esordito Ambrosino, nell'ultima partita era accaduto a Vergara, sono due calciatori che resteranno con noi in rosa, perché abbiamo bisogno di un tot di giocatori per affrontare tutte le competizioni. Siccome siamo un po' corti a livello di vivaio, Ambrosino e Vergara rappresentano una buona idea - conclude Conte, tradito da un sorriso -. Saranno parte integrante della rosa. Arriverà Elmas, che oggi ci avrebbe dato una mano dalla panchina e un cambio a un centrocampista. Vediamo, dovrebbe arrivare anche Hojlund come sostituzione di Lukaku. Stiamo cercando di fare le cose nella giusta maniera, sapendo che stiamo completando una rosa che l'anno scorso non esisteva per affrontare le competizioni che abbiamo quest'anno", ha concluso Conte.