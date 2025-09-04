Tuttosport.com

Napoli, adesso partono i rinnovi: prima Rrahmani, poi Politano, Anguissa e Ambrosino

Neanche il tempo di godersi la fine della sessione estiva di calciomercato che il club azzurro ha già aperto la stagione dei prolungamenti contrattuali: le novità
Nicolò Schira
1 min
Napoli, adesso partono i rinnovi: prima Rrahmani, poi Politano, Anguissa e Ambrosino
Avanti insieme. Neanche il tempo di godersi la fine della sessione estiva di calciomercato in cui ha recitato la parte del leone con ben 11 acquisti, che il Napoli ha già aperto la stagione dei rinnovi. Accordo trovato nelle ultime ore per estendere il legame fino al 2029 con Amir Rrahmani. D’altronde non poteva essere altrimenti per uno dei pilastri della squadra capace di vincere ben due Scudetti negli ultimi tre anni. Ecco perché il classe 1994 rinnoverà c

