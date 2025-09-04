De Bruyne, Garcia si "vendica" del Napoli e gli toglie la fascia: l'annuncio del nuovo capitano

De Bruyne a Napoli è stato accolto da Re e lui ha risposto con un gol alla prima giornata contro il Sassuolo , anche se ancora deve ritrovare la forma migliore. Per il popolo partenopeo è già un idolo e un riferimento per cercare di vincere di nuovo lo scudetto. Un leader per Conte . Non sarà totalmente dello stesso parere Rudi Garcia , che da poche ore in conferenza stampa ha ufficializzato il nuovo capitano del Belgio e non sarà l'ex Manchester City. La fascia la vestirà Tielemans . Una scelta a sorpresa da parte dell'attuale ct dei Diavoli Rossi, che nella stagione 2023-2024 di sicuro non ha lasciato un bel ricordo proprio al Napoli. Per alcuni tifosi, anche una sorta di "vendetta", ironicamente parlando.

Rudi Garcia ufficializza il nuovo capitano del Belgio

"Youri (Tielemans ndr) sarà capitano domani, e sarà anche il mio capitano permanente. C'è stata unanimità tra lo staff e i compagni di squadra su questo punto". Una scelta che ha lasciato un po' tutti di sorpresa. Fino a poche settimane fa sembrava scontato: De Bruyne era destinato a restare il capitano della Nazionale belga, incarico assunto nel 2022 dopo il ritiro di Eden Hazard. Tuttavia, con l’arrivo di Rudi Garcia alla guida dei Diavoli Rossi, qualcosa è cambiato. Il nuovo commissario tecnico ha scelto fin da subito di ruotare la fascia tra diversi giocatori – Lukaku, lo stesso Kdb, Tielemans e Courtois – nel tentativo di costruire un gruppo più unito, evitando gerarchie nette sin da subito. Ma dopo questo periodo di transizione in molti si sarebbero aspettati poi che venisse scelto la stella del Napoli. Non è stato così.

Garcia spiega la scelta di Tielamans come capitano

Garcia, dunque, ha voluto segnare un punto di svolta rispetto al passato, affidandosi a un volto simbolo della nuova generazione senza però mettere da parte i senatori della squadra. "È il collegamento tra la ‘generazione d'oro' e i più giovani. La decisione è stata presa, ovviamente, e d'ora in poi indosserà la fascia da capitano Tieliemans. Ma anche gli altri miei leader sono importanti: Romelu, Kevin, Thomas, Thibau… Anche loro svolgono un ruolo cruciale all'interno della squadra" - ha spiegato il ct sempre in conferenza stampa in vista del match di qualificazione Mondiale contro il Liechtenstein. Poi Garcia ha parlato anche di Lukaku ai box in seguito al grave infortunio subito nell'amichevole pre campionato con gli azzurri: "Romelu è venuto a trovarci È di buon umore, ha ritrovato il sorriso e il gruppo è stato felice di rivederlo. Ma dovremo avere pazienza. Il tessuto muscolare deve guarire".