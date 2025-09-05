De Bruyne si gode il Napoli: "Grande squadra che può crescere". Sulla fascia in Nazionale...

"Mi sto ambientando bene a Napoli dopo un'estate dura di lavoro intenso, ho dato tutto e mi sento in forma. Devo ancora sistemare alcune cose come il trasloco ma tutto procede al meglio". Così Kevin De Bruyne dopo le prime partite ufficiali da giocatore del Napoli. Il belga ha trovato il gol all'esordio in Serie A e si aspetta grandi cose in questa stagione: "Nel sud Italia tutti tifano Napoli, è fantastico. Il Napoli è una grande squadra che può ancora crescere tanto. Spero possa venire fuori qualcosa di buono", ha affermato.
L'episodio della fascia da capitano
De Bruyne è stato tra i protagonisti nella goleada rifilata dal Belgio al Liechtenstein. Un 6-0 che oltre all'ex City porta anche le firme di De Cuyper, Theate, Fofana e Tielemans. Quest'ultimo è stato eletto capitano dal ct Rudi Garcia, che ha di fatto tolto la fascia a De Bruyne. Il centrocampista del Napoli però ha accettato la decisione senza fare polemica: "Garcia ha parlato con me e con Lukaku all'inizio di questa settimana e ci ha spiegato. L'allenatore ha preso una decisione che potrebbe durare diversi anni. È una scelta coerente e a lungo termine", ha detto dopo la partita contro il Liechtenstein. Con 7 punti in 3 partite, il Belgio è terzo nel gruppo J di qualificazione ai prossimi Mondiali, a -3 dal Galles (che ha due partite in più) e -1 dalla Macedonia (una partita in più). Domenica 7 settembre la Nazionale allenata da Garcia ospiterà il Kazakistan.