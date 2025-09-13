Conte, Napoli avanti: "Fiorentina forte, non bravina. Noi alunni in Champions"

"Abbiamo risposto presente per gran parte dell partita. Abbiamo avuto un approccio importante, dominato e creato tanto. De Gea ha fatto tante parate, ma non ci sta che facciamo un finale del genere. Dobbiamo migliorare". Sono le parole di Antonio Conte , intervenuto al termine della sifda contro la Fiorentina, che ha visto il Napoli centrare il terzo successo consecutivo in Serie A e salire al comando della classifica a pari merito con la Juventus, a sua volta uscita vincitrice dal derby d'Italia . Al Franchi, i partenopei vanno a segno con Kevin De Bryune (6', rig.), Rasmus Hojlund (14') e Sam Beukema (51'): padroni di casa a segno con Luca Ranieri (79'). L'agenda degli azzurri, già reduci dal successo sul Cagliari, prevede ora l'esordio in Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola e Gigio Donnarumma : appuntamento alle ore 21 di giovedì 18 settembre all'Etihad Stadium.

Conte: "Prendere dallo United porta bene"

Queste le parole di Conte: "Ai ragazzi voglio bene come fossero miei figli o fratelli, e loro sanno cosa mi è piaciuto e cosa no - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Abbiamo concesso questo gol. Sono partite che quando hai questo approccio giochi bene e tutto devono essere chiuse fino alla fine. Hojlund? Ha 22 anni, lo abbiamo preso dallo United visto che ha portato bene con McTominay. Conosciamo le sue doti. Ha un potenziale importante e può crescere e migliorare ancora. Come penso di utilizzare gli attaccanti? Abbiamo preso Hojlund per sostituire Lukaku. Ma non è un discorso di sostituire gli spazi. Il Napoli oggi la partita l’ha fatta indipendentemente dagli spazi. Al di la dello spazio è importante tenere palla. È quello che fanno gli attaccanti forti e le squadre vogliono dominare le partite cercando poi attaccare lo spazio".

Conte: "Vedo il bicchiere mezzo vuoto"

"Beukema e Buongiorno? Hanno fatto un’ottima prestazione. Siamo stati attenti e concentrati. Abbiamo fatto giocare pochissimo la Fiorentina, che ha patito la pressione che abbiamo fatto. Li siamo andati a prendere. La Fiorentina per 3 anni consecutivi è andata 2 volte in finale di Conference e 1 in semifinale. Ha fatto una finale di Coppa Italia e una semifinale di Coppa Italia. È una squadra che da anni è strutturata a fare tutte le competizioni ed è abituata ad arrivare alla fine. Ha giocatori forti, non bravini. Non arrivi a questi traguardi con giocatori bravini. Venire qui e vincere la partita ci deve dare gioia e forza. Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno e ma anche mezzo vuoto. I ragazzi sanno che sono un perfezionista e che preferisco vedere il bicchiere mezzo vuoto. La parte finale poteva essere migliore".