Conte, Napoli avanti: "Fiorentina forte, non bravina. Noi alunni in Champions"

"Abbiamo risposto presente per gran parte dell partita. Abbiamo avuto un approccio importante, dominato e creato tanto. De Gea ha fatto tante parate, ma non ci sta che facciamo un finale del genere. Dobbiamo migliorare". Sono le parole di Antonio Conte, intervenuto al termine della sifda contro la Fiorentina, che ha visto il Napoli centrare il terzo successo consecutivo in Serie A e salire al comando della classifica a pari merito con la Juventus, a sua volta uscita vincitrice dal derby d'Italia. Al Franchi, i partenopei vanno a segno con Kevin De Bryune (6', rig.), Rasmus Hojlund (14') e Sam Beukema (51'): padroni di casa a segno con Luca Ranieri (79'). L'agenda degli azzurri, già reduci dal successo sul Cagliari, prevede ora l'esordio in Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola e Gigio Donnarumma: appuntamento alle ore 21 di giovedì 18 settembre all'Etihad Stadium.
Conte: "Prendere dallo United porta bene"
Queste le parole di Conte: "Ai ragazzi voglio bene come fossero miei figli o fratelli, e loro sanno cosa mi è piaciuto e cosa no - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Abbiamo concesso questo gol. Sono partite che quando hai questo approccio giochi bene e tutto devono essere chiuse fino alla fine. Hojlund? Ha 22 anni, lo abbiamo preso dallo United visto che ha portato bene con McTominay. Conosciamo le sue doti. Ha un potenziale importante e può crescere e migliorare ancora. Come penso di utilizzare gli attaccanti? Abbiamo preso Hojlund per sostituire Lukaku. Ma non è un discorso di sostituire gli spazi. Il Napoli oggi la partita l’ha fatta indipendentemente dagli spazi. Al di la dello spazio è importante tenere palla. È quello che fanno gli attaccanti forti e le squadre vogliono dominare le partite cercando poi attaccare lo spazio".
Conte: "Vedo il bicchiere mezzo vuoto"
"Beukema e Buongiorno? Hanno fatto un’ottima prestazione. Siamo stati attenti e concentrati. Abbiamo fatto giocare pochissimo la Fiorentina, che ha patito la pressione che abbiamo fatto. Li siamo andati a prendere. La Fiorentina per 3 anni consecutivi è andata 2 volte in finale di Conference e 1 in semifinale. Ha fatto una finale di Coppa Italia e una semifinale di Coppa Italia. È una squadra che da anni è strutturata a fare tutte le competizioni ed è abituata ad arrivare alla fine. Ha giocatori forti, non bravini. Non arrivi a questi traguardi con giocatori bravini. Venire qui e vincere la partita ci deve dare gioia e forza. Dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno e ma anche mezzo vuoto. I ragazzi sanno che sono un perfezionista e che preferisco vedere il bicchiere mezzo vuoto. La parte finale poteva essere migliore".
Conte: "Noi alunni in Champions"
“Quello che vogliamo fare è continuare comunque a crescere, cercare di alzare l’asticella - ha aggiunto a Dazn - . Chiaramente siamo all’inizio, abbiamo introdotto tanti calciatori perché avevamo per forza la necessità di riempire la rosa ed è inevitabile che la base dell’anno scorso deve avere quella mentalità e chi è arrivato si deve adeguare cercando di mettere del proprio. Abbiamo bisogno dei nuovi per il presente e saranno di sicuro il futuro del Napoli. Le prestazioni di chi giocava per la prima volta sono state delle buone performance. De Bruyne? Abbiamo cercato di trovare una soluzione. Un allenatore bravo deve trovare una soluzione e mettere non dico i migliori ma far convivere più giocatori. Lo scorso anno i tre centrocampisti sono stati importanti per la vittoria dello scudetto e l’arrivo di Kevin poteva far presupporre che uno dei tre dovesse stare fuori o fare delle rotazioni: io penso che quello che stiamo facendo, il ruolo che stiamo ritagliando a De Bruyne, sia perfetto per lui. Ha una certa libertà di movimento soprattutto a lui che piace giocare la palla. Pressing sugli avversari? Anche lo scorso anno noi la facevamo. Magari sembrava meno evidente ma ricordo Jesus nell’area avversaria a prendere la loro mezzala o Rrahmani. Già dall’anno scorso facciamo questo".
Conte: "De Bruyne il nostro genio"
"E’ inevitabile che andando avanti con lo stesso gruppo e la stessa idea. Pressare così ti espone a dei rischi ma gli altri fanno fatica a giocare. Devi essere bravo e preparato a fare questo perché lasci comunque 50 metri di campo alle spalle, ci sono dei pro e dei contro ed è per questo che spesso e volentieri li martello sul piano tattico. Hojlund? Giovane e promettente. De Bruyne? E’ un po’ il genio. Stiamo cercando di ritagliargli un ruolo nuovo che sia congeniale a quello che lui in questo momento ci può dare, vede situazioni che difficilmente si muovono. La Champions? Andremo da buoni alunni, io per primo, a studiare dai maestri. Sperando che un giorno l’alunno possa diventare il maestro… Conte? Dobbiamo stare sul pezzo fino alla fine. Se oggi devo trovare un qualcosa che non mi ha soddisfatto, sicuramente la parte finale. Poi i ragazzi lo sanno: voglio bene a tutti, sono un fratello maggiore o un papà vista l’età. Ma dobbiamo vedere dove migliorare se vogliamo ancora fare meglio”.
