Conte surreale, se la prende con l'espulsione: "Ha rovinato la partita, non dico se ci fosse o meno"

Conte, tra inferiorità numerica e la sostituzione di De Bruyne

"Siamo rimasti un po' tutti con l'amaro in bocca. Avevamo preparato una partita e l'espulsione ha cambiato i nostri piani. Non so dire se sia giusto o meno il rosso, ma per i primi venti minuti ho visto un ottimo Napoli, che avrebbe potuto mettere in difficoltà il City. Non possiamo fare delle valutazioni esatte di questa partita. Già giocare in parità numerica con il City è difficile, figuriamoci in dieci uomini. Sono comunque contento dell'abnegazione della volontà dei ragazzi ed esco da questa partita con sensazioni positive sul cammino europeo". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo il ko esterno contro il Manchester City nella prima giornata della prima fase della Champions League 2025/2026. Sulla sostituzione forzata di De Bruyne, poi Conte ha affermato: "A volte il destino è beffardo. Lo scorso anno abbiamo subito una sola espulsione e quest'anno è arrivata proprio oggi. Era l'unica cosa che potessi fare, mi è dispiaciuto farlo, perché gli ho tolto la soddisfazione di giocare nel suo ex stadio contro il suo ex club".

Il commento di Hojlund sul match

A ricalcare quanto espresso da Antonio Conte nel postpartita, ci ha pensato il nuovo centravanti del Napoli, Rasmus Hojlund, che ha commentato i due episodi che hanno condizionato, e non poco, l'andamento del match: l'espulsione di Di Lorenzo e la sostituzione dell'ex Citizens De Bruyne: "Oggi è stata dura. Giocare contro il Manchester City è già difficile in parità numerica, in dieci uomini è ancora più complicato. Il cambio di De Bruyne? Chiaramente voleva giocare ma l'allenatore decide e dobbiamo rispettare le sue scelte". Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli, dopo il ko esterno contro il Manchester City nella prima giornata della prima fase della Champions League 2025/2026.