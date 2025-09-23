Conte e Giusy Meloni, l’intervista spopola online: “Buongiorno come sta?”

A volte basta una semplice domanda per trasformare un'intervista sportiva in un momento esilarante. È quello che è successo nel post partita di Napoli-Pisa , match vinto dagli azzurri per 3-2 al Maradona . Antonio Conte , tecnico del Napoli, si è presentato ai microfoni di Dazn per commentare una gara intensa e combattuta, come da lui stesso definita. Dopo l’analisi lucida della prestazione della squadra , il siparietto comico è nato da una domanda di Giusy Meloni: “Buongiorno come sta?”. Da lì, una serie di equivoci e risate che hanno fatto il giro del web, trasformando Conte, ancora una volta, in protagonista assoluto del momento.

Il siparietto dopo Napoli-Pisa

Tutto è iniziato con la domanda di rito su Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli uscito per un problema muscolare. Ma l’allenatore, forse ancora sotto l’adrenalina della gara, ha capito tutt’altro. “Io?”, ha risposto perplesso a chi gli chiedeva “Buongiorno come sta?”, pensando che fosse un saluto a lui rivolto. A quel punto è scoppiata la risata generale, sia in studio che tra i presenti a bordo campo. L’inviato ha subito chiarito: “No, Alessandro Buongiorno”, facendo esplodere definitivamente la gag. Conte, con la sua tipica ironia, ha replicato: “Ah, Buongiorno... No perché noi dobbiamo portare il defibrillatore in panchina...”. E ha poi aggiunto sulle condizioni del giocatore: “Speriamo nulla di grave, altrimenti deve andare a farsi benedire”. Il tutto condito da una spontaneità che ha fatto il giro dei social in pochi minuti.

I tifosi si scatenano

Il video della scena è diventato virale in pochissimo tempo, con migliaia di visualizzazioni e condivisioni. I tifosi non hanno perso occasione per commentare con ironia la gag: “Improvvisamente Totò e Peppino”, ha scritto un utente facendo riferimento ai grandi comici napoletani. Altri hanno commentato con emoji e frasi come “Sto male” e una serie di risate. Il siparietto ha contribuito ad alleggerire il clima post partita, regalando un momento di leggerezza dopo una sfida intensa.