Politano-Napoli, c’è il rinnovo. Conte blinda il suo jolly: i dettagli del contratto

Dopo la vittoria per 3-2 contro il Pisa, il Napoli non si ferma e guarda già al futuro: Matteo Politano ha rinnovato il contratto con il club azzurro fino al 2028. Una conferma che dimostra la centralità dell’esterno, che con l’arrivo di Antonio Conte si è ritagliato un ruolo sempre più centrale nello scacchiere partenopeo, permettendo all'allenatore di avere un grande equilibrio in entrambe le fasi di gioco, grazie al suo sacrificio sulla corsia esterno. Ha indossato anche la fascia da capitano contro il Manchester City e il club ora lo ha ripagato con un rinnovo di quattro anni.