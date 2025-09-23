Politano-Napoli, c’è il rinnovo. Conte blinda il suo jolly: i dettagli del contratto

Dopo la vittoria per 3-2 contro il Pisa, il Napoli non si ferma e guarda già al futuro: Matteo Politano ha rinnovato il contratto con il club azzurro fino al 2028. Una conferma che dimostra la centralità dell’esterno, che con l’arrivo di Antonio Conte si è ritagliato un ruolo sempre più centrale nello scacchiere partenopeo, permettendo all'allenatore di avere un grande equilibrio in entrambe le fasi di gioco, grazie al suo sacrificio sulla corsia esterno. Ha indossato anche la fascia da capitano contro il Manchester City e il club ora lo ha ripagato con un rinnovo di quattro anni.
Napoli, rinnova Politano: il comunicato
"La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2028" - così il club ha annunciato il prolungamento del giocatore. Poi la società ha ripercorso la storia dell'esterno italiano con la maglia azzurra: "Il 3 febbraio 2020 Matteo fa il suo esordio in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna, per 2-4, al Ferraris contro la Sampdoria. Il 19 luglio arriva il suo primo sigillo, contro l’Udinese, siglando la rete del decisivo 2-1 in favore dei partenopei. Il 14 settembre del 2022 segna il suo primo gol in Champions League, consentendo al Napoli di passare in vantaggio nella vittoria per 0-3 ad Ibrox contro i Rangers. Politano ha disputato 238 presenze in azzurro, realizzando 34 gol e fornendo 35 assist. Con il Napoli ha conquistato 2 scudetti e una Coppa Italia. Congratulazioni, Matteo!".