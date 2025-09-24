Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Napoli, Politano rinnova: ora Rrahmani e Anguissa

L’esterno azzurro allunga fino al 2028 per 3,5 milioni all’anno. Il kosovaro dovrebbe prolungare fino al 2029, per il camerunese pronto un ingaggio da 4 milioni
Nicolò Schira
1 min
Napoli, Politano rinnova: ora Rrahmani e Anguissa© foto pietro mosca-ag aldo livera
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Il Napoli guarda tutti dall’alto in basso in classifica forte di essere l’unica squadra ancora a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate di campionato. Il primato in classifica, però, non fa abbassare la guardia alla truppa di Antonio Conte, che domenica sera a San Siro vuole centrare la quinta vittoria di fila. Intanto sul mercato il ds Giovanni Manna è attivissimo per blindare i gioielli azzurri. Nella tarda mattinata di ier

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte