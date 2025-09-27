Conte si dà al volley: "Amico di Fefè, incrocio le dita". Conferenza Milan-Napoli e i "giochini..."

La sfida Scudetto

. E ogni anno partecipano per ambire al massimo. Abbiamo sempre rispetto di tutti, sarà una partita difficile ma anche una bella vetrina a San Siro per i ragazzi. Andremo per giocarcela". Così, in conferenza stampa, il tecnico del Napolidella quinta giornata di campionato contro i rossoneri di Massimiliano Allegri: ". Entrambi non sono presenti, abbiamo avuto qualche altro problema. Dovremo essere bravi a trovare la soluzione. Mancheranno anche i tifosi? Abbiamo sempre una carica emotiva molto forte: chi vive e gioca a Napoli ha sempre entusiasmo e responsabilità. Mi dispiace, non sapevo ci fosse un altro divieto di trasferta dei tifosi".

"Non si tratta di essere favoriti. Trovo folle che qualcuno l'anno scorso ci desse per favoriti dopo un 10° posto e con problematiche serie. Ribadisco che Milan, Inter e Juventus sono club che per storia e tradizione hanno scritto sempre pagine importanti. E sono squadre forti. Poi i giochini li lasciamo ai media, noi pensiamo solo a concentrarci. I confronti diretti? L'anno scorso siamo stati bravi, magari abbiamo perso punti con altre squadre. Alla fine si tratta sempre di conquistare punti, farlo con club di quel livello è importante. Dobbiamo cercare di fare la partita che vogliamo fare noi. Per la formazione dovrete aspettare domani. Sfida Scudetto? Concentriamoci sul campo, è solo la quinta partita. Dare qualsiasi altra definizione è molto affrettato. C'è una stagione da giocare per tutti. Il tempo dirà come si sta evolvendo il campionato. Ognuno vorrà fare del proprio meglio: chi si contenderà lo scudetto, la Champions e l'Europa... C'è grande equilibrio, occorre aspettare il girone di ritorno", aggiunge Conte.