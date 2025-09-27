Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Conte si dà al volley: "Amico di Fefè, incrocio le dita". Conferenza Milan-Napoli e i "giochini..."

L'ex tecnico di Juve e Nazionale è intervenuto in sala stampa alla vigilia del big match contro i rossoneri di Allegri: i dettagli
4 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra
CASTEL VOLTURNO (Caserta) - "Quando giochi contro squadre come Milan, Inter e Juventus sono sempre big match. E ogni anno partecipano per ambire al massimo. Abbiamo sempre rispetto di tutti, sarà una partita difficile ma anche una bella vetrina a San Siro per i ragazzi. Andremo per giocarcela". Così, in conferenza stampa, il tecnico del Napoli Antonio Conte presenta la super sfida della quinta giornata di campionato contro i rossoneri di Massimiliano Allegri: "Buongiorno e Rrahmani? Non è stata una settimana fortunata. Entrambi non sono presenti, abbiamo avuto qualche altro problema. Dovremo essere bravi a trovare la soluzione. Mancheranno anche i tifosi? Abbiamo sempre una carica emotiva molto forte: chi vive e gioca a Napoli ha sempre entusiasmo e responsabilità. Mi dispiace, non sapevo ci fosse un altro divieto di trasferta dei tifosi".

La sfida Scudetto

"Non si tratta di essere favoriti. Trovo folle che qualcuno l'anno scorso ci desse per favoriti dopo un 10° posto e con problematiche serie. Ribadisco che Milan, Inter e Juventus sono club che per storia e tradizione hanno scritto sempre pagine importanti. E sono squadre forti. Poi i giochini li lasciamo ai media, noi pensiamo solo a concentrarci. I confronti diretti? L'anno scorso siamo stati bravi, magari abbiamo perso punti con altre squadre. Alla fine si tratta sempre di conquistare punti, farlo con club di quel livello è importante. Dobbiamo cercare di fare la partita che vogliamo fare noi. Per la formazione dovrete aspettare domani. Sfida Scudetto? Concentriamoci sul campo, è solo la quinta partita. Dare qualsiasi altra definizione è molto affrettato. C'è una stagione da giocare per tutti. Il tempo dirà come si sta evolvendo il campionato. Ognuno vorrà fare del proprio meglio: chi si contenderà lo scudetto, la Champions e l'Europa... C'è grande equilibrio, occorre aspettare il girone di ritorno", aggiunge Conte.

Su De Bruyne e l'Italvolley

"Abbiamo cambiato tanti giocatori, ci vuole un attimo di pazienza. Lo sappiamo e lo sapevamo, siamo pronti ad affrontare questa situazione. E l'esperienza si fa giocando partite di questo tipo. De Bruyne? Ha cambiato campionato dopo tantissimi anni in Inghilterra. È inevitabile che per lui sia cambiato anche tutto il resto: è un ragazzo serio, sta facendo buone prestazioni. E come tutti cerca sempre di migliorarsi", prosegue Conte, che conclude con un pensiero per un conterraneo, in finale ai Mondiali: "Sono molto amico di Fefè De Giorgi, CT dell'Italvolley. Incrocio le dita e non diciamo niente. Stiamo facendo grandi cose visto che abbiamo già vinto i mondiali del volley femminile con la nazionale di Velasco. Ci auguriamo che ora tocchi questo destino anche al volley maschile, sarei molto contento per i pallavolisti e per Fefè che è un vanto nel volley".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli