Cannavacciuolo esalta Conte e per lo Scudetto non cita la Juve: “Oltre al Napoli c’è il Milan e..."

Campionato ed Europa

L’assenza di Lukaku sembra non pesare al momento.

«Lukaku nel gioco di Conte è fondamentale ma Hojlund e pure Lucca che il Napoli ha pagato tanti soldi, e per questo è stato criticato, sono due giocatori che possono fare bene allo stesso modo. Io poi credo molto in Lorenzo. L’ho detto fin dal primo momento, non ora perché ha segnato un gol al Pisa: secondo me lui e Hojlund faranno una gran bella stagione».



Un Napoli più da campionato o da Europa?

«Il campionato è sempre il campionato, perché poi la Champions è una lotteria: vinci, vai avanti, arrivi in finale. Ma se perdi la finale non hai fatto niente, nessuno si ricorderà un secondo posto in Champions».



Meglio vincere un altro campionato insomma…

«Meglio vincere un altro scudetto e togliere il 4, che a me il 4 è un numero che non piace, per niente. Nel mio ristorane il tavolo quattro non esiste, mi dà fastidio. Perciò speriamo di toglierlo il più presto possibile…».



È il Milan l’avversario?

«Il Milan è una squadra forte, con un allenatore come Allegri che sta facendo un grande lavoro. E poi non gioca in Europa. Quello che dicevano l’anno scorso per il Napoli che alla fine l’ha spuntata oggi vale per il Milan. Il Milan tra una partita e l’altra ha 7 giorni per riposare. Non è poco. E poi ha ancora Leao fuori. Certo bisogna capire se quando entra darà qualcosa in più o magari toglie qualcosa. Chissà…».