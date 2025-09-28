Conte sfida De Bruyne dopo il ko Napoli: "Uscito contrariato? Spero per il risultato, altrimenti..."

"Dispiace aver concesso subito un gol, potevamo fare meglio a livello di squadra. Ci sono sempre situazioni da migliorare, andare subito sotto a San Siro non è stato semplice. A me la squadra comunque è piaciuta per come ha giocato, anche nel primo tempo abbiamo pressato il Milan molto alto e creato occasioni da gol". Queste le parole di Antonio Conte , intervenuto al termine della sfida con il Milan, che ha visto il Napoli uscire sconfitto per 2-1 . A San Siro, gli uomini di Max Allegri partono forte e trovano il doppio vantaggio con Alexis Saelemaekers (3’) e Christian Pulisic (31’). Gli azzurri rientrano nel match grazie al rigore trasformato da Kevin De Bruyne nella ripresa (60’): rigore assegnato per il fallo di Pervis Estupinan (57’) su Giovanni Di Lorenzo e che costa il rosso diretto all'ex Brighton. Ma nonostante l'inferiorità numerica, i rossoneri difendono il risultato fino al triplice fischio. La classifica vede dunque il Napoli a pari merito Milan e Roma ( i giallorossi sono usciti vincitori dalla sfida col Verona ). L'agenda di Conte prevede ora il secondo appuntamento di Champions League contro lo Sporting Lisbona in programma l'1 ottobre. A seguire, la gara interna con il Genoa prevista per domenica 5. "Ultimamente abbiamo concesso qualche gol in più, la parte difensiva è sempre stata la nostra forza - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Dobbiamo continuare a lavorare però la prestazione a me è piaciuta, contro una squadra come il Milan molto tosta fisicamente. Ci deve dare delle buone sensazioni, allo stesso tempo si deve migliorare".

Conte: "Il Milan non è l'ultimo della classe"

"Partiamo dal presupposto che questa è la prima sconfitta su cinque partite, a San Siro contro il Milan e non con l'ultima della classe. Il Milan ha qualità importanti, ci sta che ti fanno due gol. Detto questo, bisogna fare meglio come squadra e i ragazzi lo sanno benissimo: si attacca e si difende tutti insieme. Serve un po' più di attenzione e concentrazione, sul 2-0 diventa dura però ci siamo messi a giocare e creato delle situazioni ma alla fine devi anche fare gol. Marianucci? È un calciatore che è stato comprato dal Napoli, fa parte della rosa. Non è in lista Champions, mercoledì non avrebbe potuto giocare. Si sta allenando bene, guadagnandosi questa possibilità di giocare, è un giocatore con grandi potenzialità e ha dimostrato di poterci stare. Oggi ha meritato la chance. Mercoledì speriamo che non accada niente a Beukema e Juan Jesus perché non abbiamo altri centrali. Di Lorenzo è squalificato, Spinazzola e Olivera per affaticamenti bisogna vedere. Quando si gioca ogni tre giorni bisogna fare valutazioni attente, la nostra crescita però passerà dalla crescita dei nostri ragazzi che non sono arrivati al posto dei titolari. La crescita avviene anche in partite ufficiali. Sono contento della prestazione di Luca, lo aiuterà a crescere. Gutierrez era alla prima partita dopo diversi mesi, abbiamo dovuto forzare un po' la situazione".

Conte: "De Bruyne contrariato? Ha trovato la persona sbagliata"

"I cambi di De Bruyne e McTominay? Ho cercato di mettere giocatori freschi per l'uno contro uno, perché il Milan si chiudeva molto. Ho cambiato l'attaccante con Lucca, uno fa i cambi per cercare di fare qualcosa di buono e credo che siano stati cambi giusti". Intervenuto in conferenza stampa, Conte ha risposto sulla sostituzione di De Bruyne: "Quello che non mi è piaciuto sono le due situazioni in cui abbiamo preso gol, potevamo fare molto molto meglio a livello di squadra. Poi venire a San Siro, contro il Milan, giocare a calcio, fare una partita in cui volevamo prendere la palla, creare occasioni da gol non è da tutti. Questa è la strada. De Bruyne? Mi auguro che lui fosse contrariato per il risultato, perché se era contrariato per altre cose ha trovato la persona sbagliata. Gutierrez? Normale che fosse un po' timido, non giocava da tantissimo tempo. C'è stato anche l'esordio da parte di Mariannucci. Poi si fa esperienza giocando e migliorando, anche partite come quelle di stasera. I ragazzi che sono arrivati ci devono dare una mano, perché le partite sono tante. Poi oggi abbiamo dovuto affrontare delle problematiche in difesa. Sono contento per Mariannucci e Gutierrez: aggiungiamo due gol alle rotazioni. Rispetto all'anno scorso abbiamo fatto più gol. Invece a livello difensivo abbiamo concesso cinque gol e su questo bisogna migliorare".