Lukaku in lutto, morto il padre di 58 anni: "Il dolore e le lacrime scorrono a fiumi"

Lutto per l'attaccante del Napoli Romelu Lukaku . È morto a 58 anni suo papà Roger Lukaku , anche lui calciatore da fine anni '80 a metà anni 2000. Ha giocato in diverse squadre belghe tra cui Boom e Seraing, ma anche nei turchi del Genclerbirligi. Inoltre ha giocato con la Nazionale dello Zaire (Repubblica Democratica del Congo). Roger è morto nella sua città natale a Kinshasa, come riportato da Le Soir.

La dedica di Lukaku

Lukaku ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di lui da bambino, assieme a suo padre Roger. "Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò per sempre grato e ti apprezzerò. La vita non sarà più la stessa. Mi hai protetto e guidato come nessun altro avrebbe potuto. Non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scorrono a fiumi. Ma Dio mi darà la forza per rimettermi in sesto. Grazie di tutto Roger Menama Lukaku. Vieux Roy (per i suoi amici). Il mio papà", ha scritto l'attaccante belga nella didascalia. Tutto il mondo del calcio si stringe attorno al centravanti belga: da Rrahmani, Beukema e Juan Jesus, compagni di squadra nel Napoli, all'ex compagno nella Roma Svilar, passando per i connazionali Courtois, Carrasco, Doku. Tutti hanno lasciato un messaggio di cordoglio verso Lukaku nei commenti sotto al post.