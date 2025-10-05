Conte su Juve-Milan: "Se posso...". E poi guarda l'orologio in diretta tv: "È 0-0 ancora?"

"Noi stiamo percorrendo un percorso totalmente sconosciuto. Come continuo a dire, quest'anno secondo me sarà l'anno più complesso per noi. Con il fatto di dover giocare la Champions, l'anno scorso non aver giocato niente, neanche una coppetta, non avevo una rosa assolutamente strutturata per fare tutti questi impegni". Queste le parole di Antonio Conte , intervenuto al termine della gara interna con il Genoa valida per la 6ª giornata di campionato e che ha visto il Napoli rimontare il vantaggio degli ospiti agganciando così la Roma, anch'essa vincitrice in rimonta sulla Fiorentina , a quota 15 punti in classifica. Al Maradona, la formazione di Patrick Vieira sblocca le marcature Jeff Ekhator al 33'. Poi, il pareggio firmato da Frank Anguissa al 57' e la rete di Rasmus Hojlund a ribaltare il match al 75'. La prossima giornata, gli azzurri saranno ospiti del Torino all'appuntamento del 18 ottobre. A seguire, la il ritorno in Champions League in programma martedì 21 sul campo del Psv Eindhoven. Così il tecnico dei partenopei: "Rispetto alle altre che sono già rodate e strutturate, che hanno già dei meccanismi ben oliati e strutturati e sono andate sempre a migliorare negli anni - ha dichiarato ai microfoni Sky - noi ci ritroviamo comunque ad affrontare una situazione totalmente nuova per noi, con un gruppo di giocatori che l'anno scorso, ribadisco, aveva una rosa molto ma molto limitata. Quando vai a prendere nove calciatori l'anno dopo, significa che comunque ci vuole tempo e pazienza. Anche perché tanti di loro, ribadisco, ancora forse non sono pronti, devono comunque carburare e devono entrare in determinate dinamiche. Le difficoltà iniziali? I tre che hanno giocato nel tridente, davvero questa era la prima partita che facevano da titolari insieme. Sicuramente un calciatore si è impegnato tanto, non ci ha abituato comunque a fare cose importanti".

Conte: "Noi col motore grippato"

"Oggi magari era come se il motore fosse un pochino grippato come situazione, però ci sta. Matteo veniva comunque da un tour de force, dove nonostante le sostituzioni in ogni partita intorno al settantesimo, comunque forse è arrivato un pochino stanco. Politano? Matteo ha avuto un affaticamento, quindi non voglio entrare in dinamiche che non sono mie. Anche perché io ho fatto il commissario tecnico, quindi ho grande rispetto per la nazionale e per tutto. Vedranno, si sentiranno i medici e si vedrà. Lobotka? È scivolato praticamente sul terreno di gioco. Il ginocchio si è aperto, ha avvertito una fitta in zona pube e adduttore. Anche lui deve essere valutato. Io penso sempre che poi nelle difficoltà le grandi squadre vengono fuori. La mia è venuta fuori molto bene, con i cambi. È inevitabile che oggi chiunque giochi contro il Napoli ci metta le forze e le energie, anche perché, ripeto, abbiamo questo scudetto sulla maglia ottenuto con grande fatica. Il Genoa ha giocato uomo contro uomo, anche noi andavamo a prenderli uomo contro uomo. Solo che loro nel primo tempo, comunque, in un'unica occasione hanno fatto gol. Poi nel secondo tempo abbiamo iniziato ad attaccare bene la loro linea e allora sono cambiate totalmente le situazioni. Come ho detto anche ai ragazzi, sicuramente in partite come queste, dove sembra tutto messo nella situazione dove puoi perdere la partita o non vincerla, la squadra, se c'è squadra, se c'è spirito, se c'è compattezza, al di là del risultato che noi poi abbiamo ribaltato 2-1".

Conte: "Sarà una stagione complessa"

"A me comunque è piaciuto lo spirito, la voglia di non mollare, la voglia di continuare a stare sul pezzo fino alla fine. Questo secondo me ci ha premiato. Anguissa? Noi abbiamo dei calciatori che nel ritmo ci danno degli impulsi. Sicuramente Franck, ma anche Scott, rispetto all'anno scorso sta un po' faticando, però oggi ha fatto sicuramente una buonissima prestazione. Comunque ci sono dei giocatori che ci danno ritmo, che ci danno intensità, che ci danno forza. Inevitabilmente Franck e Scott, ma lo stesso Lobotka nelle pressioni, un giocatore che comunque ci dà forza, ci dà intensità oltre alla qualità. Il primo tempo si è rimasti un po' frastornati dal fatto di andare sotto e di trovarci in una situazione che forse non si immaginava, anche se ero stato ben attento a tenerli alti, anche perché venivamo comunque da un'ottima prestazione in Champions League contro lo Sporting Lisbona. Era l'ultima partita prima della sosta e c'era da parte nostra la voglia di finire bene queste sei partite. Vanno fatti complimenti ai ragazzi, sapendo, ripeto, che per noi c'è tanto da lavorare. Ripeto, sarà una stagione complessa. Al tempo stesso dobbiamo avere la forza e lo spirito di affrontare questa stagione perché sono convinto che questa stagione sarà da base per il futuro. Perché comunque non stiamo mettendo le basi, le basi non ce n'erano. Ripeto, le stiamo mettendo giocando". Conte ha poi risposto sulla sfida allo Stadium tra Juve e Milan.