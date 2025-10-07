Diktat Conte: ristrutturare il muro Napoli. E Anguissa vale De Bruyne

NAPOLI - È un Napoli a due facce . Una tendenza cominciata ad inizio stagione ed alla quale, ora, Conte vuole porre rimedio . Don Antonio ha apprezzato la capacità di reazione della squadra, emersa con forza prima contro lo Sporting in Champions League e poi nel secondo tempo contro il Genoa in Serie A , ma ora pretende continuità . I partenopei hanno segnato 9 dei 14 gol - tra tutte le competizioni - nel secondo tempo: cioè il 65% delle reti totali. Al contempo, però, 4 di questi 9 gol (44%) sono stati segnati nei primi 15 minuti della ripresa. Un dato che esalta la capacità di Conte di trasformare l’inerzia delle partite nell’intervallo, ma evidenzia un approccio iniziale da migliorare.

Solo due clean sheet

Il Napoli, infatti, subisce troppo: 9 gol incassati in 8 match, con appena due clean sheet (contro Sassuolo e Cagliari) e sei gare consecutive con almeno una rete al passivo. Non è un caso che le uniche due volte a porta inviolata coincidano con la presenza di Rrahmani, baluardo difensivo che l’anno scorso - nella miglior difesa del campionato - non saltò nemmeno un minuto. Gli azzurri restano primi in classifica a quota 15 punti, alla pari con la Roma, ma il Napoli di oggi si discosta dalla squadra campione d’Italia: più prolifico davanti, ma meno ermetico dietro. A fare la differenza c’è Hojlund, il “futuro crack” celebrato da Conte. Il danese, con 4 gol in 468’ (uno ogni 117’), è il bomber più efficiente della rosa, decisivo con le sue ultime tre reti che hanno fruttato 6 punti tra campionato e Champions.

McTominay in calo, boom Anguissa

Sta mancando McTominay, solo un gol, ma emerge la trasformazione di Anguissa, che sotto la guida di Conte ha trovato una continuità mai espressa in maglia azzurra. Il camerunense, infatti, con due gol e un assist, eguaglia De Bruyne (3 reti) per contributo offensivo in Serie A. Anguissa è uno degli intoccabili del tecnico salentino: secondo per minuti giocati (643’) alle spalle di McTominay (681’) e davanti a Lobotka (590’). Per Conte, insomma, la spina dorsale della squadra resta la stessa: non si può fare a meno dei tre centrocampisti. Subito dopo, tra i fedelissimi, c’è Politano (576 minuti), costretto a rinunciare alla convocazione in Nazionale per un problema muscolare. Lobotka, invece, ha raggiunto il ritiro della Slovacchia e sosterrà gli esami per valutare le sue condizioni. Costretto al forfait Nazionale anche Milinkovic-Savic, a seguito di un problema alla schiena. Al posto di Politano, il ct Gattuso, ha scelto Spinazzola, che - come ha affermato dopo il match contro il Genoa - vive il miglior momento della sua carriera. L’obiettivo di don Antonio è dare equilibrio, ritrovando la solidità della passata stagione e conservando la produzione offensiva attuale.