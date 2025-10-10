"Osimhen, dal Napoli solo 7 milioni": quell'accusa del Lilla che torna a galla

Caso Osimhen, la ricostruzione dell'acquisto

Il Napoli ha acquistato Osimhen (ora al Galatasaray) nell'estate del 2020 dal Lilla per circa 70 milioni di euro, stando alla cifra messa a bilancio dal club. Budget ammortizzato dall'inserimento dei cartellini di Ciro Palmieri, Claudio Manzi, Orestis Karnezis e Luigi Liguori. Calciatori in quel momento sconosciuti, tranne il portiere greco, e che sicuramente non valevano il totale di 20 milioni valutato dal club partenopeo come contropartita. E stando alle vecchie dichiarazioni di Letang, la cifra si sarebbe ulteriormente ridotta per il pagamento di commissioni e intermediari. Da 70 a 7, un'accusa decisamente pesante.