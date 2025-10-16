Tuttosport.com

Napoli, Juan Jesus alza la guardia: "Attenzione a Simeone e Ngonge”

Conte non vince contro Baroni da ben 16 anni. Sulla destra in tre per un solo posto: Politano, Neres o l’ex Elmas.
Raffaele Auriemma
1 min
Juan JesusnapoliConte
Napoli, Juan Jesus alza la guardia: "Attenzione a Simeone e Ngonge”© FOTO GIANLUCA MOSCA
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Antonio Conte conosce un solo modo per festeggiare: vincere. La gara di sabato contro il Torino segna l’inizio del tour de force del Napoli, ma non solo: il tecnico taglierà il traguardo delle 50 panchine con gli azzurri. Gli sono bastate 38 presenze per vincere lo scudetto con i partenopei, meglio di lui ha fatto solo Bigon (34 panchine) nella stagione 1989/90. Il primo mini bilancio racconta di una media-punti pari a 2,20 a partita, frutto di 32 vittorie, 10 pareg

