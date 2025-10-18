Conte dopo il ko Napoli: "Il gol l'abbiamo confezionato noi". Su McTominay e Hojlund...

"Nel primo tempo eravamo bellini, abbiamo creato delle situazioni ma ci siamo limitati a quello mentre nel secondo tempo ci abbiamo messo più energia. Detto questo il gol ce lo siamo confezionati noi, complimenti al Torino per la vittoria ma stasera abbiamo fatto tutto noi". Così Antonio Conte commenta la trasferta al Grande Torino, dove il Napoli è uscito sconfitto con il finale di 1-0. A decidere l'incontro è stata la rete dell'ex Giovanni Simeone. Il calendario degli azzurri prevede ora il ritorno in Europa, dove il 21 ottobre al Philips Stadion contenderà al Psv Eindhoven la 3ª giornata di Champions League. Poi, l'appuntamento di sabato 25 al Maradona contro l'Inter di Cristian Chivu. "Non voglio tornare su argomenti triti e ritriti - ha dichiatato ai microfoni Dazn - . Da uomo di calcio e persona esperta ho detto alcune cose molto semplici e normali per chi mastica calcio e sa cosa vuol dire costruire qualcosa. Noi dobbiamo pensare a lavorare, la nostra stagione passa dalla crescita dei nuovi arrivati".
Conte: "Il gol ce lo siamo fatti da soli"
"Ci troviamo ad affrontare una partita ogni tre giorni e non c'è tempo, bisogna migliorare ogni volta e avere la pazienza di vedere questi miglioramenti. La fase difensiva? Oggi il gol subito lo abbiamo fatto noi, non c'è stato uno svarione a livello difensivo. Bisogna sempre lavorare di squadra, purtroppo c'è stato questo rimpallo in cui accidentalmente Gilmour, che ha fatto una grande partita, tocca la palla e azione Simeone. Il calcio che stiamo facendo ci vede sempre nella metà campo avversaria, è normale concedere qualche ripartenza ma dobbiamo abituarci. Non ricordo situazioni a livello difensivo, normale accettare duelli e lì dobbiamo continuare a essere bravi migliorando ancora di più".
Conte: "McTominay infortunato, Hojlund stanco"
"Le assenze di Hojlund e McTominay? Se stavano qua, è perché c'era l'intenzione di impiegarli. Il problema è che McTominay ha messo sei punti sopra la caviglia in un contrasto giovedì, ha provato ad allenarsi ma ha preferito stare in disparte - ha aggiunto in conferenza stampa - . Hojlund è arrivato stanco dalla nazionale, lui non stava giocando e ha fatto tutte le gare con noi e anche in Nazionale le ha fatte tutte da quando è al Napoli. Ha avuto un piccolo fastidio al quadricipite. Giochiamo ogni tre giorni, anche un affaticamento diventa un problema. Non ha senso rischiare, abbiamo anche le alternative: meglio un cavallo sano che uno zoppo. Ora vediamo. Io non forzo nessuno, deve essere chiaro. Abbiamo una rosa, abbiamo fatto mercato".
Conte: "Noi con le scarpe da ballerina"
"Ci siamo messi le scarpe da ballerina: eravamo carini da vedere e non ci prendevano, abbiamo avuto un paio di situazione, ma non c'era quell'energia per fare male. Poi l'infortunio che ha permesso al Toro di segnare. Nella ripresa abbiamo alzato i giri, dobbiamo però migliorare nell'ultimo terzo diventando più efficaci e cattivi. Siamo la squadra con maggior possesso palla in Italia e che stiamo maggiormente nella metà campo avversaria, ma c'è il dato che riguarda il concretizzare e siamo 14esimi. Non puoi tener palla 70 e non fare nemmeno un gol. Non parlo mai delle assenze, non mi piace e non sarebbe giusto nei confronti di chi gioca. I ragazzi danno tutto. Che dobbiamo dire del gol di oggi? C'è stato un rimpallo fortuito e abbiamo messo in porta Simeone, non era una disattenzione o una diagonale mancata. Stiamo facendo un calcio più aggressivo e propositivo, vogliamo fare la partita. La strada per fare un altro step, dobbiamo entrare per dominare le partite. E le altre squadre giocano di rimessa come il Toro. E' inevitabile lasciare qualche spazio, dobbiamo migliorare quando andiamo forte in pressione e nei duelli".
Conte: "Scindere prestazione e risultato"
"Lucca? Non mi fa impazzire parlare dei singoli. E' uno di quelli nuovi, deve alzare il livello. La nostra annata passerà dalla crescita di chi è arrivato, si è aggiunto in un blocco che ha vinto lo scudetto e significa che hai valori. Serve pazienza, facciamoli lavorare. Non c'è niente di nuovo, c'è solo da lavorare. Bisogna scindere prestazione e risultato: la prestazione con il Milan anche è stata positiva, ma il risultato è negativo. Oggi, al di là del primo tempo che siamo stati troppo bellini, abbiamo fatto la partita. Hai dato un gol su una situazione fortuita, il risultato è negativo ma la prestazione. Nel primo tempo siamo stati bellini, ma sembrava che andassimo sulle punte. Nel secondo tempo abbiamo alzato i giri, il pareggio sarebbe stato un po' striminzito, ma complimenti al Toro che ha sfruttato ciò che doveva. Noi andiamo avanti, sapendo che dobbiamo affrontare il nostro percorso. Stiamo seri e sereni, capendo che dobbiamo fare un percorso".
