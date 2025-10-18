Conte dopo il ko Napoli: "Il gol l'abbiamo confezionato noi". Su McTominay e Hojlund...

"Nel primo tempo eravamo bellini, abbiamo creato delle situazioni ma ci siamo limitati a quello mentre nel secondo tempo ci abbiamo messo più energia. Detto questo il gol ce lo siamo confezionati noi, complimenti al Torino per la vittoria ma stasera abbiamo fatto tutto noi". Così Antonio Conte commenta la trasferta al Grande Torino, dove il Napoli è uscito sconfitto con il finale di 1-0 . A decidere l'incontro è stata la rete dell'ex Giovanni Simeone . Il calendario degli azzurri prevede ora il ritorno in Europa, dove il 21 ottobre al Philips Stadion contenderà al Psv Eindhoven la 3ª giornata di Champions League. Poi, l'appuntamento di sabato 25 al Maradona contro l' Inter di Cristian Chivu . "Non voglio tornare su argomenti triti e ritriti - ha dichiatato ai microfoni Dazn - . Da uomo di calcio e persona esperta ho detto alcune cose molto semplici e normali per chi mastica calcio e sa cosa vuol dire costruire qualcosa. Noi dobbiamo pensare a lavorare, la nostra stagione passa dalla crescita dei nuovi arrivati".

Conte: "Il gol ce lo siamo fatti da soli"

"Ci troviamo ad affrontare una partita ogni tre giorni e non c'è tempo, bisogna migliorare ogni volta e avere la pazienza di vedere questi miglioramenti. La fase difensiva? Oggi il gol subito lo abbiamo fatto noi, non c'è stato uno svarione a livello difensivo. Bisogna sempre lavorare di squadra, purtroppo c'è stato questo rimpallo in cui accidentalmente Gilmour, che ha fatto una grande partita, tocca la palla e azione Simeone. Il calcio che stiamo facendo ci vede sempre nella metà campo avversaria, è normale concedere qualche ripartenza ma dobbiamo abituarci. Non ricordo situazioni a livello difensivo, normale accettare duelli e lì dobbiamo continuare a essere bravi migliorando ancora di più".

Conte: "McTominay infortunato, Hojlund stanco"

"Le assenze di Hojlund e McTominay? Se stavano qua, è perché c'era l'intenzione di impiegarli. Il problema è che McTominay ha messo sei punti sopra la caviglia in un contrasto giovedì, ha provato ad allenarsi ma ha preferito stare in disparte - ha aggiunto in conferenza stampa - . Hojlund è arrivato stanco dalla nazionale, lui non stava giocando e ha fatto tutte le gare con noi e anche in Nazionale le ha fatte tutte da quando è al Napoli. Ha avuto un piccolo fastidio al quadricipite. Giochiamo ogni tre giorni, anche un affaticamento diventa un problema. Non ha senso rischiare, abbiamo anche le alternative: meglio un cavallo sano che uno zoppo. Ora vediamo. Io non forzo nessuno, deve essere chiaro. Abbiamo una rosa, abbiamo fatto mercato".