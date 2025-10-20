Come stanno McTominay e Hojlund: la situazione Napoli per la sfida Champions

Dopo la battuta d’arresto in Serie A contro il Torino, il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno con lo sguardo già rivolto alla Champions League. Gli azzurri sono attesi da una delicata trasferta nei Paesi Bassi, dove affronteranno il Psv Eindhoven nella terza giornata della League Phase. Un appuntamento fondamentale per gli uomini di Conte , chiamati a reagire prontamente dopo la sconfitta dell’ultimo weekend. Il gruppo si è ritrovato lunedì 20 ottobre per una sessione di lavoro alla quale ha assistito anche la stampa, con grande attenzione rivolta alle condizioni fisiche di due pedine chiave: Hojlund e McTominay . Entrambi erano infatti assenti nella trasferta di campionato. L’obiettivo è presentarsi al meglio in un match che vale già tanto nella corsa al passaggio del turno.

Il punto sul Napoli

Notizie contrastanti arrivano dall’infermeria azzurra. McTominay è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni e sembra aver smaltito il problema che lo aveva costretto a dare forfait contro il Torino. Il centrocampista scozzese, ex Manchester United, ha svolto l’intera seduta con intensità e appare pronto a candidarsi per una maglia da titolare in vista della sfida con il Psv. Una notizia che fa sorridere Conte, vista la sua esperienza internazionale e l’equilibrio che può garantire in mediana. Situazione diversa per Hojlund: l’attaccante danese ha svolto lavoro differenziato e non ha partecipato all’allenamento con il resto del gruppo. Le sue condizioni restano da monitorare attentamente nei prossimi giorni. La sua presenza contro gli olandesi è in dubbio, e lo staff medico lo valuterà anche in funzione del big match di sabato contro l’Inter, previsto al Maradona alle ore 18:00. Due gare ravvicinate, due nodi da sciogliere per l’allenatore partenopeo con l'idea di ripartire dopo il ko contro il Torino.