 Show del Psv: crolla il Napoli più brutto dell’era Conte

Una scoppola, l’umiliazione più grande per il Napoli in Champions League che viene surclassato dal Psv con un mortificante 6-2. I segnali di fragilità apparsi a Torino vengono confermati anche ad Eindhoven: formazione distratta, con marcature blande e ripartenze concesse in maniera sconsiderata. Gli errori di Buongiorno (autogol) e Beukema (distratto), hanno spianato la strada agli olandesi con un vero e proprio tiro al bersaglio favorito anche dall’espulsione di Lucca a 12 minuti dal termine del match. Eppure era stata la squadra di Conte a passare in vantaggio dopo 31’, per poi subire la maggiore intraprendenza degli avversari che rimontano in soli 8 minuti, grazie ad una maggiore disponibilità alla corsa ed sacrificio per vincere la prima partita di questa Champions.

Un ko pesante

È stato un ko di proporzioni mortificanti, che il Napoli deve smaltire in pochi giorni, per provare a battere l’Inter sabato al Maradona. Stavolta McTominay c’è e si sente dopo mezz’ora. I 6 punti di sutura sulla caviglia non frenano lo scozzese che aveva saltato il match di Torino ed il Napoli ne trae subito beneficio. Cross al bacio di Spinazzola, zuccata di Scott che segna la prima rete europea con il Napoli e consegna l’illusione del vantaggio, dopo le due occasioni degli olandesi sciupate da Man e Til. Però gli azzurri, proprio quando sembrava che avessero in pugno il match, rallentano e permettono agli avversari la rimonta. Nel pareggio biancorosso c’è anche un pizzico di fortuna. Cross di Perisic, vanno sul pallone Til e Buongiorno, con l’ex Toro che devia di testa nella propria porta. È una mazzata che spegne la luce dei partenopei ed il Psv raddoppia poco dopo con Saibari. Azzurri troppo sbilanciati, il marocchino parte da centrocampo in beata solitudine e fa 2-1. Non è finita. Nella ripresa Mauro Junior sfugge a Buongiorno ed entra in area, la mette in mezzo e Beukema guarda Man deviare il pallone per la terza volta nella porta di Milinkovic.

Lo sfogo di Conte

Il Napoli perde la testa ed il Psv riparte in velocità, con Perisic che calcia a colpo sicuro, ma Di Lorenzo si immola deviando con il corpo il pallone destinato in fondo al sacco. Gilmour, Spinazzola e Beukema fuori, Gutierrez, Lang e Juan Jesus lanciati nella mischia per tentare la rimonta. Conte decide di abbassare De Bruyne nel ruolo di playmaker, McTominay torna mezzala con Anguissa e Noa Lang si piazza sulla sinistra per riformare il “vecchio” tridente. La scossa non c’è mentre il Psv sfiora tre volte il quinto gol, soprattutto con Til che sciupa un assist involontario di Juan Jesus, e ancora con Man: il tiro secco dell’ex Parma viene deviato col tacco da Buongiorno. Il Napoli è ormai fuori dal match, totalmente in balia degli avversari ed apparentemente incapace di organizzare la rimonta. I calciatori olandesi approfittano della confusione degli avversari e Milinkovic evita il 4-1 deviando in angolo il tiro di Schouten. Conte richiama Politano e chiede a Neres i guizzi per rimettere il Napoli in partita. Neanche il tempo per il brasiliano di giocare il primo pallone ed il Napoli resta in 10. Lucca va al contrasto con Obispo, l’arbitro Siebert gli fischia il fallo contro e l’attaccante azzurro fa segno con il dito alla tempia come a dire “sei pazzo”. In Europa non si fanno sconti a queste reazioni ed il fischietto tedesco gli mostra il rosso. Notte fonda che diventa incubo quando Man carica il sinistro da fuori area e scaraventa in porta un pallone che Milinkovic nemmeno vede partire. Esce uno spaesato De Bruyne per Elmas e arriva il secondo gol partenopeo. Sul calcio d’angolo di Neres svetta McTominay che segna la doppietta personale, ma la riscossa orgogliosa non c’è. Anzi. Il Psv corre il doppio e nel finale segna altri due gol con i nuovi entrati Pepi e Driouech. Finisce con gli olè del pubblico di Eindhoven la notte più nera della gestione Conte: sei gol al passivo e potevano essere anche di più. «Abbiamo inserito troppi nuovi - commenta il tecnico - ma eravamo obbligati. L’anno scorso c’era grande compattezza... Ora siamo delusi, ma certi ko non arrivano per caso. Ora dobbiamo lavorare per invertire la tendenza. Ma ci vorrà tanta fatica».