Pagelle Napoli: per Buongiorno autogol ed errori. Anche Di Lorenzo sbaglia tanto. Lucca e Conte...

Kovar 6 Incolpevole sul gol, per il resto vive una serata tranquilla.
Flamingo 6 Fa il suo senza picchi di eccellenza.
Schouten 7 L’esperienza in A lo ha smaliziato non poco, da un suo coraggioso anticipo nella sua area nasce l’azione del gol di Saibari. Anche un palo colpito nella ripresa.
Gasiorowski 5 Spesso in difficoltà, condizionato da un giallo evitabile, non rientra per il secondo tempo. Obispo (1’ st) 6 Corre pochi pericoli.
Salah-Eddine 6.5 Chi se lo ricorda lo scorso anno alla Roma? Eppure il laterale fa una prestazione dignitosa. Dest (39’ st) n
Saibari 7 Dopo la Juve l’anno scorso, il Napoli. Le italiane lo accendono. Wanner (43’ st) ng
Mauro Junior 6.5 Gara poco appariscente, ma solida.
Veerman 6 A volte in difficoltà là in mezzo.
Man 7.5 Conosce il calcio italiano, ma sembra nato per giocare in Olanda. Guizzante, estroso, imprevedibile, una doppietta da incorniciare.
Til 6.5 Una minaccia costante, anche se perlopiù innocua. Grazia Milinkovic-Savic intorno all’ora di gioco quando manda alle stelle il potenziale 4-1. Pepi (39’ st) 6 Entra e segna il quinto gol.
Perisic 7.5 Uomo ovunque. Lo vedi in difesa, mentre fa salire la squadra: a 36 anni, un giocatore rinato. Driouech (39’ st) 7 Gol e assist in sei minuti, mica male.
All. Bosz 7.5 Non si perde d’animo dopo lo svantaggio e impacchetta Conte con una batosta pesante.
Pagelle Napoli, ecco voti e giudizi degli azzurri
Milinkovic-Savic 5 Si presenta con una super parata su Man. Sui gol del Psv non sempre è immune da colpe.
Di Lorenzo 5 Dal capitano ci si aspetta sempre di più. E invece gli errori sono stati tanti.
Beukema 5 Sbaglia la lettura che dà il via all’azione del gol di Saibari, è parte in causa anche nella “bambola” generale sul gol del 3-1. Juan Jesus (13’ st) 5 Non migliora il livello.
Buongiorno 5 Sfortunatissimo con l’autogol, ci mette molto del suo nelle altre reti del Psv. Serata da dimenticare in fretta.
Spinazzola 6 Parte brillantemente, fornisce l’assist a McTominay per il gol dell’1-0. Il cartellino giallo prima dell’intervallo lo limita, e si vede sul terzo gol del Psv. Gutierrez (13’ st) 5.5 Non incide.
Gilmour 5 Più di una sbavatura, come quando in apertura di ripresa manda involontariamente in porta Saibari per il mancato 3-1. Lang (13’ st) 6 Ex della partita, perlomeno qualche volta ci prova.
Politano 5.5 Prova a metterci qualcosa in più, però anche lui finisce fagocitato dalla mestizia generale. David Neres (28’ st) ng
Anguissa 5 Errori non da lui. Un avvio di ripresa da dimenticare, che però condiziona il giudizio complessivo e la prestazione di squadra.
De Bruyne 5 Parte piuttosto bene, ma la sua gara è fatta di fiammate sfiatate, quando invece il Napoli avrebbe bisogno da lui di una vera scintilla, che non arriva mai. Elmas (40’ st) ng
McTominay 6.5 La doppietta gli garantisce un voto superiore alla media. Ma nulla di più.
Lucca 4.5 Gira a vuoto come centravanti-boa, prima di rimediare un’espulsione evitabile che affossa le ultime speranze del Napoli.
All. Conte 5 Una disfatta che rischia di lasciare il segno.
