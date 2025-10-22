Napoli, l’odissea dei tifosi fermati ed espulsi

Le parole di Tajani

Zero feriti, zero collisioni: solo un'operazione di contenimento volta ad evitare il peggio. Nella mattinata di ieri la morsa si allenta, ma solo per stringersi altrove. Tutti i fermati ricevono “fogli di via” immediati, con divieto assoluto di rientro in città fi no al termine dell’evento, così tanti supporter - con regolare biglietto - sono costretti a rinunciare al match di Champions. Eindhoven si risveglia sotto un cielo surreale: i controlli si allargano anche ai giornalisti presenti nella città olandese, con il centro presidiato da diverse pattuglie. Il caso non è passato inosservato a livello istituzionale. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha seguito gli sviluppi in tempo reale. «Sto verifi cando il caso dei tifosi del Napoli - ha scritto su X - fermati ad Eindhoven per i controlli. L’Ambasciata ha inviato il personale e sono già presenti gli agenti della Digos italiana».