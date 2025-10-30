Anguissa, il padrone della Serie A: Napoli e Conte impazziti, la decisione è presa!

Strada facendo, il Napoli ha scoperto di aver due insostituibili per certi aspetti insospettabili. Spesso e volentieri, infatti, il lavoro prezioso ma oscuro in mezzo al campo di Frank Zambo Anguissa non ha goduto delle celebrazioni pubbliche che avrebbe meritato. In questo primo quarto di campionato, però, il mediano camerunense ha vestito i panni del trascinatore con ben 4 gol realizzati (6 il suo record in carriera) e tutti decisivi. I suoi acuti hanno griffato i successi su Cagliari e Lecce; mentre col Genoa ha avviato la rimonta poi completata da Hojlund. Senza dimenticare il sigillo del 3-1 sabato scorso al Maradona contro l’Inter e grazie al quale il Napoli ha mandato al tappeto i nerazzurri.

Napoli, Anguissa prolunga fino al 2029

Prestazioni di altissimo livello che gli sono valse pure il premio del migliore in campo per ben 5 giornate su 9. Tanta roba, è proprio il caso di dirlo. De Laurentiis e Manna lo sanno bene e per questo hanno deciso di blindarlo fino al 2029 con relativo aumento dell’ingaggio da 2,8 a 4 milioni a stagione più bonus. Un premio meritatissimo per l’ex Fulham, che in estate è stato convinto da Antonio Conte a restare in maglia azzurra, nonostante le numerose e ricche offerte ricevute. Un paio (quelle provenienti dall’Arabia Saudita) gli avrebbero garantito uno stipendio in doppia cifra per i prossimi 3 anni, ma i soldi non sono tutto nella vita. Almeno per Anguissa che ha sempre dato la priorità alla possibilità di restare in Europa. E pure dal Vecchio Continente le pretendenti non mancavano, dal Monaco al Galatasaray passando per Sunderland e Fenerbahce: in tanti hanno provato a sedurre il centrocampista, che invece a breve prolungherà col Napoli.

Spinazzola verso il rinnovo. De Bruyne operato

Rinnovo in arrivo pure per Leonardo Spinazzola. Il terzino è stato, letteralmente, rivitalizzato dalla cura Conte, che l’ha riportato ai fasti di Euro 2020. Tanto da renderlo un titolarissimo della squadra. Prove brillanti e assist a profusione che porteranno al prolungamento fino al 2028: da definire se direttamente o se fino al 2027 con opzione per l’anno successivo. Piccoli dettagli da sistemare, ma la strada è ormai tracciata. Ieri intanto De Bruyne si è sottoposto ad Anversa all’intervento chirurgico in seguito alla lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra. Tempi di recupero intorno ai 4 mesi. Tegola pesante per il Napoli, anche se Conte sta già studiando le contromisure tecnico-tattiche per ovviare alla lunga assenza del top player belga.