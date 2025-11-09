"Conte è un vincente, spaventa gli avversari. Ecco perché diamo fastidio": Manna senza giri di parole

Il Napoli affronta una sfida cruciale contro il Bologna al “Dall’Ara”, con l’obiettivo di tornare al successo dopo lo 0-0 contro il Como. Gli azzurri vogliono approfittare del mezzo passo falso del Milan, fermato sul pari dal Parma , per allungare in classifica e dare continuità al buon avvio di stagione. Nel prepartita, ai microfoni di Dazn, il direttore sportivo Giovanni Manna ha analizzato il momento del gruppo e l’impatto di Antonio Conte sulla squadra e sull’ambiente. Tra entusiasmo e consapevolezza, il dirigente partenopeo ha ribadito la volontà del club di restare competitivo e di essere una presenza “scomoda” per tutti gli avversari.

Manna: “Conte spaventa gli avversari, è un vincente”

Nel suo intervento, Giovanni Manna ha sottolineato quanto la presenza di Antonio Conte rappresenti un valore aggiunto per il Napoli, non solo in campo ma anche fuori. “Vogliamo dare fastidio - ha dichiarato il ds -. Diamo fastidio anche mediaticamente perché abbiamo Antonio Conte in panchina, che è un vincente”. Il dirigente ha spiegato come l’arrivo del tecnico abbia contribuito a cambiare la percezione del Napoli all’interno del campionato: “Quando lui arriva in una realtà come la nostra, spaventa gli altri. È un allenatore che sa trasmettere mentalità e ambizione, due elementi fondamentali per restare ad alti livelli”. Manna ha poi aggiunto un pensiero personale sul tecnico: “Spero di non averlo mai come avversario perché è un allenatore che sposta gli equilibri”. Parole che confermano quanto l’impronta di Conte influenzi la squadra e l’ambiente napoletano.

“Neres e Lang in crescita, Elmas si è guadagnato il posto”

Il direttore sportivo ha poi analizzato anche la situazione dei singoli giocatori, sottolineando l’importanza del lavoro quotidiano. “Neres ha giocato spesso, anche Lang sta trovando continuità”, ha spiegato Manna, rimarcando la fiducia dello staff tecnico nei confronti degli esterni offensivi. Il ds ha ribadito quanto sia fondamentale la mentalità mostrata in allenamento: “Bisogna lavorare bene in settimana”, ha affermato. Tra i nomi citati anche quello di Elmas, diventato un elemento prezioso per la sua duttilità: “Elmas è duttile, può giocare a centrocampo e in attacco. Si è guadagnato il posto con le belle prestazioni”. Infine, Manna ha sottolineato il principio cardine della gestione Conte: “Fa giocare chi risponde sul campo”. Un messaggio chiaro a tutta la rosa: nel Napoli di oggi, spazio solo a chi dimostra di meritarselo con il lavoro e la determinazione.