Conte, i trapianti di cuore riescono. Ma spesso dipende dal chirurgo

La strategia comunicativa di Antonio Conte è collaudata nel tempo. Quando un grande allenatore del suo calibro vive momenti delicati, le parole che pronuncia, magari in calce a una dura sconfitta, suonano dirompenti e aspre, catalizzando l'attenzione su se stesso e distogliendola dai reali problemi della squadra. Lo sfogo di Bologna è perfettamente in linea con alcuni precedenti juventini, interisti e degli Speroni by Tottenham. Ricapitoland