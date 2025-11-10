Tuttosport.com
Conte, i trapianti di cuore riescono. Ma spesso dipende dal chirurgo

Fedele a una strategia comunicativa, evitando di spiegare perché il Napoli non segni più e conti già 5 ko, Antonio ha accentrato su di sé l'attenzione con le parole cardiofuneree ("I trapianti di cuore non si possono fare. Non accompagno un morto"). Ma ora tocca a lui
Xavier Jacobelli
1 min
Contenapoli
Conte, i trapianti di cuore riescono. Ma spesso dipende dal chirurgo
Napoli

La strategia comunicativa di Antonio Conte è collaudata nel tempo. Quando un grande allenatore del suo calibro vive momenti delicati, le parole che pronuncia, magari in calce a una dura sconfitta, suonano dirompenti e aspre, catalizzando l'attenzione su se stesso e distogliendola dai reali problemi della squadra. Lo sfogo di Bologna è perfettamente in linea con alcuni precedenti juventini, interisti e degli Speroni by Tottenham. Ricapitoland

