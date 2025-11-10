Dimissioni Conte, De Laurentiis svela il futuro: "Uomini che usano le tre C..."

Il ko contro il Bologna non è stato digerito da Antonio Conte che dopo il match del Dall'Ara ha usato parole dure per il suo Napoli. "Io sono preoccupato", aveva detto ai microfoni dopo la sconfitta contro la formazione di Italiano, parole che hanno fatto accendere il campanello d'allarme nel mondo azzurro e che hanno portato anche ad ipotizzare una possibile separazione anticipata tra tecnico e club. Sulle tante voci di corridoio è intervenuto, attraverso il suo profilo X come da consuetudine, il presidente Aurelio De Laurentiis. E come sempre il messaggio del numero 1 partenopeo è stato ben diretto a tutto il popolo napoletano.
Il messaggio di De Laurentiis
"Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte - apre ADL - Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"..., che piacciono molto ai napoletani e non solo". Poi prosegue: "Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli".