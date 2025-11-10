Dimissioni Conte, De Laurentiis svela il futuro: "Uomini che usano le tre C..."

Il ko contro il Bologna non è stato digerito da Antonio Conte che dopo il match del Dall'Ara ha usato parole dure per il suo Napoli . "Io sono preoccupato", aveva detto ai microfoni dopo la sconfitta contro la formazione di Italiano, parole che hanno fatto accendere il campanello d'allarme nel mondo azzurro e che hanno portato anche ad ipotizzare una possibile separazione anticipata tra tecnico e club. Sulle tante voci di corridoio è intervenuto, attraverso il suo profilo X come da consuetudine, il presidente Aurelio De Laurentiis . E come sempre il messaggio del numero 1 partenopeo è stato ben diretto a tutto il popolo napoletano.

Il messaggio di De Laurentiis

"Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte - apre ADL - Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"..., che piacciono molto ai napoletani e non solo". Poi prosegue: "Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli".