"De Bruyne? Gli avrei detto di non venire": l'intoccabile Napoli netto sugli allenamenti di Conte

Le scorse non sono state certamente ore tranquillissime in casa Napoli . Le dichiarazioni di Antonio Conte subito dopo la sconfitta con il Bologna avevano acceso il fuoco, con Aurelio De Laurentiis che nella giornata di ieri ha diramato un messaggio tramite i suoi canali social provando a spegnere le fiamme . Eppure in queste ore sono spuntate fuori alcune dichiarazioni che potrebbero infiammare ulteriormente l'ambiente. Le parole sono quelle dell'agente di Stanislav Lobotka , ovvero Branislav Jasurek , in merito al futuro del giocatore e della relazione con le richieste di lavoro di Conte.

Napoli, Lobotka e il futuro

Nelle scorse ore Lobotka ha parlato al podcast Iná Liga. Come riportato da Sport24, tra i temi trattati, anche quello relativo al suo futuro: "Vorrei rimanere in Europa, ma d'altra parte so che ho già una certa età. Devo rendermi conto che tra poco la mia carriera calcistica finirà. La vedo con lucidità e non ho aspettative esagerate", ha dichiarato il centrocampista. Parole che hanno fatto però rispuntare fuori dichiarazioni del suo agente, rilasciate proprio a Sport24 lo scorso 21 ottobre e passate in sordina ma che, in un momento non semplice del Napoli, sono venute alla ribalta incendiando ancora di più l'ambiente.

L'agente: "Quello che chiede Conte..."

Jasurek, agente di Lobotka, si era infatti espresso così in merito al futuro del suo assistito: "Se Stano vincerà il terzo titolo a Napoli, sarà sicuramente più facile per lui andarsene, ma non mi piace fare previsioni su queste cose. Ora ha un contratto notevolmente migliorato e potrebbe rimanere nel club ancora per qualche anno. Ma ha già 30 anni e fisicamente sarà quasi impossibile resistere sotto Conte. Ne parliamo spesso, chiedendoci se sia davvero possibile farcela. Quello che Conte richiede è estremamente impegnativo. Le sue esigenze in termini di corsa sono incomparabili". Parole che, diffusesi a macchia d'olio proprio in queste ore a distanza di diversi giorni da quando sono state rilasciate, sembrano gettare ulteriore benzina sul fuoco.