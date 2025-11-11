"De Bruyne? Gli avrei detto di non venire": l'intoccabile Napoli netto sugli allenamenti di Conte

Le scorse non sono state certamente ore tranquillissime in casa Napoli. Le dichiarazioni di Antonio Conte subito dopo la sconfitta con il Bologna avevano acceso il fuoco, con Aurelio De Laurentiis che nella giornata di ieri ha diramato un messaggio tramite i suoi canali social provando a spegnere le fiamme. Eppure in queste ore sono spuntate fuori alcune dichiarazioni che potrebbero infiammare ulteriormente l'ambiente. Le parole sono quelle dell'agente di Stanislav Lobotka, ovvero Branislav Jasurek, in merito al futuro del giocatore e della relazione con le richieste di lavoro di Conte.
Napoli, Lobotka e il futuro
Nelle scorse ore Lobotka ha parlato al podcast Iná Liga. Come riportato da Sport24, tra i temi trattati, anche quello relativo al suo futuro: "Vorrei rimanere in Europa, ma d'altra parte so che ho già una certa età. Devo rendermi conto che tra poco la mia carriera calcistica finirà. La vedo con lucidità e non ho aspettative esagerate", ha dichiarato il centrocampista. Parole che hanno fatto però rispuntare fuori dichiarazioni del suo agente, rilasciate proprio a Sport24 lo scorso 21 ottobre e passate in sordina ma che, in un momento non semplice del Napoli, sono venute alla ribalta incendiando ancora di più l'ambiente.
L'agente: "Quello che chiede Conte..."
Jasurek, agente di Lobotka, si era infatti espresso così in merito al futuro del suo assistito: "Se Stano vincerà il terzo titolo a Napoli, sarà sicuramente più facile per lui andarsene, ma non mi piace fare previsioni su queste cose. Ora ha un contratto notevolmente migliorato e potrebbe rimanere nel club ancora per qualche anno. Ma ha già 30 anni e fisicamente sarà quasi impossibile resistere sotto Conte. Ne parliamo spesso, chiedendoci se sia davvero possibile farcela. Quello che Conte richiede è estremamente impegnativo. Le sue esigenze in termini di corsa sono incomparabili". Parole che, diffusesi a macchia d'olio proprio in queste ore a distanza di diversi giorni da quando sono state rilasciate, sembrano gettare ulteriore benzina sul fuoco.