Lang e i metodi di Conte, la rivelazione di Koeman: “Non ha visto un pallone per 28 giorni”

Il Napoli sta vivendo un momento caldissimo, sia per i risultati in campo sia per tutto quello che sta succedendo al di fuori. Dopo le parole di Lobotka e le vecchie dichiarazioni del suo agente , a gettare un po' d'ombra sul lavoro di Conte ci ha pensato il ct dell'Olanda: Koeman . Al centro del dibattito Noa Lang , che con i partenopei ha giocato fino a questo momento 3 partite in Champions League e 8 in Serie A, senza mai segnare o fornire assist, ma rimediando comunque due cartellini gialli. In totale ha collezionato 223 minuti, l'equivalente di 2 partite e mezzo. Troppo poco visto che per lui sono stati investiti in estate 25 milioni di euro. Ma il tecnico azzurro lo aveva previsto: "Sarà difficile integrare nove facce nuove", disse in conferenza. E così è stato. Ma ora l'allenatore degli Orange ha svelato un retroscena sull'ala offensiva ex PSV.

Koeman e il retroscena con Noa Lang

"A settembre mi sono seduto con lui e gli ho chiesto come andassero le cose in Italia. Mi ha detto che in 28 giorni di ritiro non ha visto un pallone. È un vero cambiamento per un giocatore e bisogna stringere i denti. Ma non è una situazione così negativa se i tecnici lo osservano" - ha svelatto il commissario tecnico della nazionale olandese, Koeman, in conferenza stampa. Ognuno ha i suoi metodi di lavoro ha specificato l'allenatore degli Orange, ma quelli di Conte nelle ultime ore sono finiti sotto la lente d'ingrandimento. Lang è arrivato al Napoli durante la sessione estiva per circa 25 milioni di euro, legandosi al club azzurro con un contratto fino al 2030. Le aspettative erano alte dopo l’ottima stagione al PSV Eindhoven, dove aveva collezionato 11 gol e 10 assist in Eredivisie, ma finora il suo impatto è stato minimo. Il calciatore ha espresso malessere e non è la prima volta che saltano fuori dichiarazioni.

Lang e le dichiarazioni dopo il Psv

"Meglio che non dica nulla, penso che ogni giocatore voglia giocare, no? Non so cos’altro fare. Mi sto allenando duramente, ma non ho altra scelta" - ha detto il giocatore dopo la pesante sconfitta del Napoli contro il PSV per 6-2. E sul rapporto con l’allenatore Conte: "Gli ho parlato una sola volta". L'esterno olandese continua a reclamare spazio ma la situazione non è semplicissima. E queste ultime uscite, anche da parte di Koeman, potrebbero complicargli ancora di più la vita.