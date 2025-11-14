De Laurentiis, furia infortuni Napoli in nazionale: "Rrahmani e Anguissa sfasciati, ci devono risarcire"

Un Aurelio De Laurentiis decisamente on fire. Il patron del Napoli si è lasciato andare ad un duro sfogo in merito agli infortuni dei calciatori con le rispettive nazionali. L'ultimo caso eclatante in casa azzurra è quello di Frank Zambo Anguissa, che ha rimediato uno stop col Camerun che lo farà tornare in campo soltanto ad inizio 2026. Ma prima ancora, nella sosta di inizio settembre, era capitato a Amir Rrahmani con il Kosovo, col calciatore poi rimasto ai box per diverso tempo (convocato a fine ottobre e risceso in campo ad inizio novembre).
Napoli, De Laurentiis: lo sfogo sugli infortuni
In video collegamento a 'Motore Italia, edizione America's Cup, De Laurentiis si è così espresso sulla questione: "Ho prestato Rrahmani ed è tornato sfasciato, Anguissa è tornato sfasciato. Non si può andare avanti così. Quando ci sono i campionati devo arrivare fino alla fine senza interruzioni, bisogna avere meno squadre, fare meno partite. I giocatori prendono uno stipendio dalle società e le società devono poter decidere se mandarli nelle Nazionali o no. Se un giocatore si infortuna in Nazionale, si deve riaprire una finestra di mercato e ci devono risarcire. Ma sembra che alla Fifa e all'Uefa dei campionati nazionali non interessi nulla".
"Italia al Mondiale? Con Gattuso..."
De Laurentiis ha brevemente risposto anche sull'Italia di Gennaro Gattuso, con l'attuale ct che è stato allenatore del Napoli dal dicembre 2019 al maggio 2021. Sulle possibilità di qualificazione degli azzurri al Mondiale, il patron dei partenopei ha affermato: "Conosco Gattuso, ha vinto con me una Coppa Italia, ha un bel piglio, è uno cocciuto, è stato un grandissimo centrocampista. Lui ce la dovrebbe fare". L'Italia affronterà la Norvegia questa domenica, per poi rimandare il discorso qualificazione a marzo con il doppio spareggio.