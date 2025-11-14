De Laurentiis, furia infortuni Napoli in nazionale: "Rrahmani e Anguissa sfasciati, ci devono risarcire"

Un Aurelio De Laurentiis decisamente on fire. Il patron del Napoli si è lasciato andare ad un duro sfogo in merito agli infortuni dei calciatori con le rispettive nazionali. L'ultimo caso eclatante in casa azzurra è quello di Frank Zambo Anguissa , che ha rimediato uno stop col Camerun che lo farà tornare in campo soltanto ad inizio 2026 . Ma prima ancora, nella sosta di inizio settembre, era capitato a Amir Rrahmani con il Kosovo , col calciatore poi rimasto ai box per diverso tempo (convocato a fine ottobre e risceso in campo ad inizio novembre).

Napoli, De Laurentiis: lo sfogo sugli infortuni

In video collegamento a 'Motore Italia, edizione America's Cup, De Laurentiis si è così espresso sulla questione: "Ho prestato Rrahmani ed è tornato sfasciato, Anguissa è tornato sfasciato. Non si può andare avanti così. Quando ci sono i campionati devo arrivare fino alla fine senza interruzioni, bisogna avere meno squadre, fare meno partite. I giocatori prendono uno stipendio dalle società e le società devono poter decidere se mandarli nelle Nazionali o no. Se un giocatore si infortuna in Nazionale, si deve riaprire una finestra di mercato e ci devono risarcire. Ma sembra che alla Fifa e all'Uefa dei campionati nazionali non interessi nulla".

"Italia al Mondiale? Con Gattuso..."

De Laurentiis ha brevemente risposto anche sull'Italia di Gennaro Gattuso, con l'attuale ct che è stato allenatore del Napoli dal dicembre 2019 al maggio 2021. Sulle possibilità di qualificazione degli azzurri al Mondiale, il patron dei partenopei ha affermato: "Conosco Gattuso, ha vinto con me una Coppa Italia, ha un bel piglio, è uno cocciuto, è stato un grandissimo centrocampista. Lui ce la dovrebbe fare". L'Italia affronterà la Norvegia questa domenica, per poi rimandare il discorso qualificazione a marzo con il doppio spareggio.