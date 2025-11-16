"Conte, cosa voleva per il Napoli e il suo futuro. Non sembrava una sua squadra!"

"I migliori portieri in circolazione? Per me sono 3: Donnarumma , Martinez e Courtois ". A dirlo, nel corso del programma "Dribbling" su Rai 2, è stato Gianluca Pagliuca , uno che di portieri se ne intende. "Tra gli italiani c'è qualche ragazzo, come Caprile che ho visto che sta facendo molto bene. Adesso è all'inizio, l'anno scorso ha fatto un altro campionato di Serie A e lo voglio vedere per bene, ha fatto sicuramente delle ottime partite. C'è Carnesecchi che non è male, Di Gregorio ... I portieri degli anni '90 però erano un'altra roba", ha aggiunto l'ex numero 1 della Nazionale.

Sulla Nazionale

Pagliuca si è espresso così sulla Nazionale italiana, che stasera affronterà la Norvegia: "Ho visto la squadra con più determinazione e grinta. Ha recuperato qualche infortunato, poi le vittorie aiutano. Negli anni crescevano periodicamente giocatori fantastici, abbiamo avuto rose incredibili, con squadre piene di giocatori di classe. Ora c'è il problema che ne nascono sempre meno. Speriamo che il peggio sia passato. Speriamo di qualificarci e di fare un bel Mondiale, soprattutto". Sui suoi ricordi in azzurro: "Il più brutto è l'espulsione del '94. Il più bello l'ottavo di finale a Marsiglia nel '98, vincemmo 1-0 con gol di Vieri: una delle mie partite migliori".

Conte e l'Inter

Antonio Conte è stato ct dell'Italia, ora allena al Napoli ma sta attraversando un periodo di risultati altalenanti: "Contro il Bologna non mi sembrava una squadra di Conte. Lo conosco bene, penso abbia voluto un po' smuovere le cose. Il Napoli non mi è piaciuto a Bologna. Stando alle parole di De Laurentiis penso che quest'anno Conte lo completi a Napoli, non penso cambi per una partita. Il Napoli è secondo, d'altronde, pur se dietro a Inter e Roma", ha detto Pagliuca. Sarà l'Inter a riprendersi quello Scuetto perso proprio a discapito del Napoli l'anno scorso? Pagliuca è convinto: "La vedo bene, non pensavo. Dopo la scoppola dell'anno scorso, in cui ha perso tutto in un mese, sembrava fine ciclo o crisi d'identità. Invece è stato molto bravo Chivu. Ora gioca bene, sarà la principale candidata per la vittoria finale", ha concluso.