Conte, cosa sta succedendo: il ritorno a Napoli dopo la crisi e il dialogo con la squadra

La telenovela Antonio Conte al Napoli sembra terminata. L'allenatore italiano dopo la brutta sconfitta contro il Bologna si era preso una settimana di permesso, così da raccogliere le idee e capire come ripartire. Oggi, come da programmi, si è quindi presentato a Castel Volturno, dove ha regolarmente diretto l'allenamento, dove ha avuto modo di parlare con la squadra. Molti giocatori sono ancora impegnati con le Nazionali in giro per il mondo, ma ora l'obiettivo dell'ex tecnico di Juventus e Inter sarà preparare al meglio la sfida contro l'Atalanta, partita che gli azzurri vorranno vincere a ogni costo così da dimenticare la brutta prestazione vista contro i rossoblù.
Allenamento Napoli: Conte c'è
L'assenza dell'allenatore azzurro aveva fatto tanto rumore, ma alla fine Conte è tornato a Napoli. Tra i tifosi era già cominciata a circolare la voce di un possibile addio, ma De Laurentiis aveva già chiarito la situazione e il ritorno a Castel Volturno ne è l'ennesima conferma. "Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte - ha spiegato il presidente azzurro -. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"..., che piacciono molto ai napoletani e non solo".
Testa all'Atalanta, le ultime novità: emergenza infortuni
Terminata questa turbolenta settimana, il Napoli ha iniziato a prepara la partita contro l'Atalanta. Sabato 22 novembre alle 20:45, infatti, gli azzurri affronteranno la squadra allenata da Raffaele Palladino ma dovrà fare a meno di un giocatore importante come Anguissa. Il centrocampista camerunense ha infatti subito un infortunio muscolare in Nazionale che lo terrà lontano dal terreno di gioco per almeno 2 mesi. Il classe 1995 si aggiunge così alla lista degli infortunati, che comprende già Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne.