Conte, cosa sta succedendo: il ritorno a Napoli dopo la crisi e il dialogo con la squadra

La telenovela Antonio Conte al Napoli sembra terminata. L'allenatore italiano dopo la brutta sconfitta contro il Bologna si era preso una settimana di permesso , così da raccogliere le idee e capire come ripartire. Oggi, come da programmi, si è quindi presentato a Castel Volturno, dove ha regolarmente diretto l'allenamento, dove ha avuto modo di parlare con la squadra . Molti giocatori sono ancora impegnati con le Nazionali in giro per il mondo, ma ora l'obiettivo dell'ex tecnico di Juventus e Inter sarà preparare al meglio la sfida contro l'Atalanta , partita che gli azzurri vorranno vincere a ogni costo così da dimenticare la brutta prestazione vista contro i rossoblù.

Allenamento Napoli: Conte c'è

L'assenza dell'allenatore azzurro aveva fatto tanto rumore, ma alla fine Conte è tornato a Napoli. Tra i tifosi era già cominciata a circolare la voce di un possibile addio, ma De Laurentiis aveva già chiarito la situazione e il ritorno a Castel Volturno ne è l'ennesima conferma. "Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte - ha spiegato il presidente azzurro -. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"..., che piacciono molto ai napoletani e non solo".

Testa all'Atalanta, le ultime novità: emergenza infortuni

Terminata questa turbolenta settimana, il Napoli ha iniziato a prepara la partita contro l'Atalanta. Sabato 22 novembre alle 20:45, infatti, gli azzurri affronteranno la squadra allenata da Raffaele Palladino ma dovrà fare a meno di un giocatore importante come Anguissa. Il centrocampista camerunense ha infatti subito un infortunio muscolare in Nazionale che lo terrà lontano dal terreno di gioco per almeno 2 mesi. Il classe 1995 si aggiunge così alla lista degli infortunati, che comprende già Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne.