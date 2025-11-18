Allarme Napoli: Conte ha perso metà dei gol, l'attacco piange e sulla crisi arriva un tour de force

De Laurentiis blinda Conte

De Laurentiis, intanto, ha blindato il tecnico come mai prima d’ora, gli ha dato pieni poteri e zero scadenze. Traduzione: se salta qualcuno, non sarà di certo l’allenatore. Oggi inizieranno a rientrare alcuni dei dieci calciatori impegnati con le Nazionali e giovedì il gruppo sarà al completo. Allora si terrà un nuovo confronto, più lungo e delicato: zero sconti, zero diplomazia e ognuno si dovrà assumere le proprie responsabilità. Intanto al centro tecnico i partenopei hanno svolto una prima parte di lavoro fisico e poi una seduta tecnico-tattica. Conte, con il suo staff, sta valutando anche un cambio-modulo. Le assenze pesano e la coperta a centrocampo è corta: Anguissa e De Bruyne resteranno fuori almeno fino a febbraio e Gilmour non ha ancora recuperato al 100% dall’affaticamento muscolare. Restano McTominay, Lobotka, Elmas ed il giovane Vergara per tre posti. La mediana è stata il motore dei partenopei: 18 dei 20 gol sono arrivati dai centrocampisti (il 90%), ma il 55% di queste reti (11 su 20) le hanno firmate Anguissa e De Bruyne. Bisognerà trovare, quindi, i gol negli altri reparti.