“AG4In": il quarto scudetto del Napoli è un film da non perdere su Sky e Now

Sabato 22 novembre, al termine del match contro l'Atalanta, il racconto dell'ultimo trionfo tricolore degli azzurri. Tutte le informazioni
"AG4In": il quarto scudetto del Napoli è un film da non perdere su Sky e Now
Ci siamo quasi, l'attesa cresce, manca sempre meno. Sabato 22 novembre al termine di Napoli-Atalanta in onda sui canali Sky Sport in prima serata da non perdere la pellicola “AG4IN - Il film del quarto scudetto del Napoli”. Dopo il grande successo nelle sale al debutto cinematografico di settembre, il documentario diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro arriva su Sky e in streaming su Now per far rivivere ai tifosi partenopei la straordinaria stagione che ha portato alla vittoria del quarto tricolore azzurro, tra immagini già nella storia del club partenopeo, interviste, retroscena e momenti chiave. Un viaggio esclusivo nel cuore del Napoli campione d’Italia, che mostra dall’interno come il gruppo capitanato da Antonio Conte, tra sacrificio e orgoglio, sia riuscito a superare ogni ostacolo fino al trionfo del 23 maggio 2025. Appuntamento alle 22.45 su Sky Sport Uno, Sky Documentaries e Sky Cinema Due. Disponibile anche on demand.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

