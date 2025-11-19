Napoli, Politano rompe il silenzio: "Parleremo con Conte, abbiamo fatto degli errori"

"Tra oggi e domani la squadra tornerà al completo e penso che insieme al mister analizzeremo gli errori fatti a Bologna per andare avanti". A dirlo è Matteo Politano , rientrato a Napoli dopo la convocazione in Nazionale e ora impegnato a preparare il prossimo impegno stagionale che vedrà la formazione di Antonio Conte ospitare l' Atalanta di Raffaele Palladino - subentrato all'esonerato Ivan Juric - all'appuntamento di sabato 22 (20.45) e valido per la 12ª giornata di Serie A. Appuntamento che vede gli azzurri chiamati a riscattare la sconfitta di Bologna - seguita ai pareggi a reti inviolate con Eintracht in Champions e Como - e che ha provocato una crisi di spogliatoio con l'ex tecnico di Juve e Inter che nel post partita ha bocciato l'operato proprio e dei giocatori : "Non sto facendo un buon lavoro perché non sono entrato nei cuori e nelle teste dei calciatori e quindi è giusto che anche il club lo sappia, ma già lo sa. E comunque qualche cosa bisogna farla, perché non c'è da accompagnare un morto, io morti non ne voglio accompagnare, questo deve essere chiaro". A rompere il silenzio è ora l'attaccante azzurro, che così ha commentato la ripresa degli allenamenti: "Il campionato è ancora lungo ed ora ci aspetta un mese di fuoco: dobbiamo azzerare tutto e ragionare partita dopo partita in cui bisogna vedere il miglior Napoli - ha detto a Radio CRC - perché sono tutte sfide di altissimo livello".

Politano: "Conte mi ha migliorato"

Politano ha poi fatto il punto sulla sfida con la Dea, affidata all'ex tecnico della Fiorentina dopo il ko interno con il Sassuolo (3-0): "L'Atalanta è forte e ha cambiato allenatore, quindi verranno sicuramente agguerriti: sarà una sfida da preparare bene e da affrontare nel migliore dei modi. Ultimamente svolgo un ruolo molto dispendioso, quindi capita che, giocando ogni tre giorni, non arrivo sempre al 100% ma sono sempre felice di scendere in campo e cercare di dare sempre il massimo. Conte mi ha assolutamente migliorato sicuramente nello spirito di sacrificio. Atalanta-Napoli dello scorso anno è stata una partita importante, abbiamo guadagnato tantissima autostima in noi stessi: speriamo che anche questa partita di sabato possa rilanciarci verso quello che abbiamo fatto la stagione passata. Amm' faticà, dobbiamo essere tutti uniti: squadra, mister, società e i tifosi. È importante per noi avere l'affetto di tutti e lavorare in una sola direzione. Ai nostri tifosi chiediamo di restarci vicino, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ci auguriamo da sabato di ritornare alla vittoria. I nuovi innesti? Stanno qui da qualche mese, si stanno adattando e penso che stiano facendo bene. Non è semplice arrivare in una piazza importante come quella di Napoli in cui ci sono tante pressioni. Siamo contenti di quello che stanno facendo e sono sicuro che tutti saranno protagonisti".