Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Napoli, Politano rompe il silenzio: "Parleremo con Conte, abbiamo fatto degli errori"

L'attaccante azzurro è rientrato Castel Volturno dopo la convocazione in Nazionale per riprendere gli impegni stagionali
4 min
politanoContenapoli
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

"Tra oggi e domani la squadra tornerà al completo e penso che insieme al mister analizzeremo gli errori fatti a Bologna per andare avanti". A dirlo è Matteo Politano, rientrato a Napoli dopo la convocazione in Nazionale e ora impegnato a preparare il prossimo impegno stagionale che vedrà la formazione di Antonio Conte ospitare l'Atalanta di Raffaele Palladino - subentrato all'esonerato Ivan Juric - all'appuntamento di sabato 22 (20.45) e valido per la 12ª giornata di Serie A. Appuntamento che vede gli azzurri chiamati a riscattare la sconfitta di Bologna - seguita ai pareggi a reti inviolate con Eintracht in Champions e Como - e che ha provocato una crisi di spogliatoio con l'ex tecnico di Juve e Inter che nel post partita ha bocciato l'operato proprio e dei giocatori: "Non sto facendo un buon lavoro perché non sono entrato nei cuori e nelle teste dei calciatori e quindi è giusto che anche il club lo sappia, ma già lo sa. E comunque qualche cosa bisogna farla, perché non c'è da accompagnare un morto, io morti non ne voglio accompagnare, questo deve essere chiaro". A rompere il silenzio è ora l'attaccante azzurro, che così ha commentato la ripresa degli allenamenti: "Il campionato è ancora lungo ed ora ci aspetta un mese di fuoco: dobbiamo azzerare tutto e ragionare partita dopo partita in cui bisogna vedere il miglior Napoli - ha detto a Radio CRC - perché sono tutte sfide di altissimo livello".

Politano: "Conte mi ha migliorato"

Politano ha poi fatto il punto sulla sfida con la Dea, affidata all'ex tecnico della Fiorentina dopo il ko interno con il Sassuolo (3-0): "L'Atalanta è forte e ha cambiato allenatore, quindi verranno sicuramente agguerriti: sarà una sfida da preparare bene e da affrontare nel migliore dei modi. Ultimamente svolgo un ruolo molto dispendioso, quindi capita che, giocando ogni tre giorni, non arrivo sempre al 100% ma sono sempre felice di scendere in campo e cercare di dare sempre il massimo. Conte mi ha assolutamente migliorato sicuramente nello spirito di sacrificio. Atalanta-Napoli dello scorso anno è stata una partita importante, abbiamo guadagnato tantissima autostima in noi stessi: speriamo che anche questa partita di sabato possa rilanciarci verso quello che abbiamo fatto la stagione passata. Amm' faticà, dobbiamo essere tutti uniti: squadra, mister, società e i tifosi. È importante per noi avere l'affetto di tutti e lavorare in una sola direzione. Ai nostri tifosi chiediamo di restarci vicino, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ci auguriamo da sabato di ritornare alla vittoria. I nuovi innesti? Stanno qui da qualche mese, si stanno adattando e penso che stiano facendo bene. Non è semplice arrivare in una piazza importante come quella di Napoli in cui ci sono tante pressioni. Siamo contenti di quello che stanno facendo e sono sicuro che tutti saranno protagonisti".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS