Caso Osimhen, De Laurentiis rinviato a giudizio per falso in bilancio

Il Gup di Roma ha rinviato a giudizio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Oltre al presidente il giudice ha mandato a giudizio il suo braccio destro, Andrea Chiavelli e la società calcistica. Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell'estate del 2019 e dell'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille. Il processo inizierà il 2 dicembre del 2026.
Le presunte plusvalenze
Il Napoli ingaggiò il difensore greco Manolas nell'estate del 2019 dalla Roma inserendo nella trattativa il centrocampista guineano Amadou Diawara, che si trasferì al club capitolino. Nella sessione estiva del 2020, poi, la società partenopea chiuse il colpo Osimhen dal Lille coinvolgendo nell'affare Karnezys e tre giovani del vivaio (Manzi, Palmieri e Liguori) con un valore, secondo la Procura, 'gonfiato'. Sempre per la Procura, nelle due operazioni, il club di De Laurentiis avrebbe fatto ricorso a plusvalenze fittizie per 'sistemare' i bilanci della società. A livello sportivo i partenopei non rischiano niente: il procuratore della Figc Chiné ha archiviato la pratica nel 2022.