Conte ritrova Neres e scopre Lang: il Napoli spazza via l'Atalanta di Palladino e torna primo

Termina 3-1 la sfida del Maradona tra Napoli e Atalanta valida per la 12ª giornata di Serie A . Partita dal doppio volto, con la prima frazione di gioco dominata dai padroni di casa e ripresa tutta di marca ospite. Gli azzurri, infatti, vanno negli spogliatoi sul 3-0 grazie alla doppietta di David Neres e al sigillo di Noa Lang , entrambi alla prima rete in stagione. Al 52' Scamacca accorcia le distanze, la Dea ci prova in tutti i modi ma non riesce più a trafiggere l'ex Toro Vanja Milinkovic-Savic. Esordio amaro per Raffaele Palladino sulla panchina degli orobici mentre i campani di Antonio Conte balzano momentaneamente in vetta alla classifica superando Bologna, vittorioso 3-0 a Udine, Inter e Roma, impegnate domani rispettivamente contro il Milan nel derby (ore 20.45) e Cremonese allo Zini (alle 15).

Napoli-Atalanta: partenopei dominanti, orobici in difficoltà

Dalle ceneri della sconfitta di Bologna e della turbolenta pausa nazionali che ne è seguita rinasce un Napoli dall'alchimia ritrovata. Allo stadio 'Maradona' la squadra di Antonio Conte batte la prima Atalanta di Raffaele Palladino con il risultato di 3-1. L'allenatore partenopeo cambia modulo (3-4-3) per l'emergenza in infermeria e riceve subito le risposte attese dai calciatori sotto esame: Neres (doppietta) e Lang segnano i primi gol stagionali e lo fanno in un primo tempo a senso unico. L'attaccante brasiliano al 18' sfrutta l'imbucata di Hojlund, entra in area e col sinistro batte Carnesecchi. Al 38' il raddoppio: stavolta l'assist è di McTominay, ma la firma del gol è sempre di Neres che col sinistro batte per la seconda volta il portiere bergamasco. Prima del duplice fischio c'è spazio anche per il tris: Di Lorenzo crossa dalla destra, Lang anticipa tutti e di testa buca Carnesecchi. All'intervallo Palladino spende un doppio cambio: fuori Ahanor e Pasalic, dentro Kossounou e Scamacca. È proprio il classe 1999 a riaprire la partita con una sforbiciata in area su assist di Bellanova. La reazione rabbiosa dell'Atalanta però si ferma qui.

Hojlund, sospetto infortunio

Il Napoli gestisce i ritmi e gli spazi, ma perde Hojlund per un sospetto infortunio muscolare da valutare in vista del big match contro la Roma di domenica prossima all'Olimpico. È l'unica nota stonata per un Napoli che ritrova il sorriso e i tre punti. C'è tanto da fare invece per Raffaele Palladino che deve fare i conti con una situazione di classifica lontana dai fasti gasperiniani: tredici punti, due sole vittorie e quattordici gol subiti. La prossima sfida con la Fiorentina ha già l'aspetto di un derby tra grandi deluse.