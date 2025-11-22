"Io senza maschere, a qualcuno non piace": Conte si riprende il Napoli e ADL gongola. "Bravo"

NAPOLI - Al Napoli basta un primo tempo praticamente perfetto per battere 3-1 l'Atalanta e tornare momentaneamente in vetta alla classifica . Gli azzurri si mettono alle spalle il ko subito prima della sosta al Dall'Ara contro il Bologna (2-0) e due settimane di tensione rispondendo sul campo ("Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni", ha scritto su X il presidente Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria dei partenopei per 3-1 sui bergamaschi al Maradona). A rendere amaro l'esordio di Raffaele Palladino sulla panchina della Dea - il tecnico campano ha preso il posto dell'esonerato Ivan Juric - la doppietta di David Neres e la rete di Noa Lang , entrambi a segno per la prima volta in stagione. "Il vero problema è che l'ultima tegola di Anguissa che ci è caduta addosso mi ha portato a fare delle riflessioni, proprio a livello oggettivo perché a centrocampo siamo rimasti veramente in pochi - spiega Conte -. Elmas è un jolly, ma con noi sta facendo tutto e bene. I centrocampisti di ruolo sono Lobotka e McTominay, più un ragazzo di grande prospettiva come Vergara che è più un centrocampista offensivo, o trequartista tra le linee".

Napoli, Conte soddisfatto

Analizzando poi la prova dei suoi contro l'Atalanta commenta: "Siamo soddisfatti per la vittoria e per come è stata ottenuta, in un primo tempo giocato su ritmi molto alti. Potevamo gestire un po' meglio la palla nel secondo tempo ma ci sta perché abbiamo vinto contro una squadra molto forte che aveva vinto a Marsiglia su un campo molto difficile. Stasera c'è stata grande energia ed elettricità al Maradona".

Conte si prende la rivincita: "Io sono molto trasparente"

Il tecnico salentino, poi, si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo le critiche ricevute dopo il ko contro il Bologna: "Questi sono aspetti dei quali si preoccupa di più chi è all'esterno e non conosce la realtà dei fatti, il rapporto molto forte che ho con i miei giocatori. Cerchiamo sempre di dirci la verita, io sono un uomo molto trasparente, come mi vedete: sono senza maschere, a tanti non piace ma a me hanno insegnato l'onestà e a intervenire quando devi farlo. I media è giusto che parlino, noi dobbiamo continuare a lavorare. Adesso dobbiamo giocare martedi contro il Qarabag, che è la squadra rivelazione della Champions. Dobbiamo recuperare energie, per prepararci a questa gara di Champions".