Conte: "Qarabag rivelazione Champions. Napoli, questo non si può controllare"

Dal modulo a Lang e Neres: le parole di Conte

Contro l'Atalanta Conte è tornato al 3-4-3 visto all'inizio della passata stagione. A proposito ha detto: "Faremo delle valutazioni, anche per lasciare delle alternative in panchina sia che il risultato della partita sia in positivo che in negativo. La partita è lunga. È un percorso che bisogna fare. Quest'anno sarà complesso, l'ho detto a inizio anno. I ragazzi si stanno applicando, stanno crescendo, ed è importante viste le defezioni che ci sono. Contro l'Atalanta sono scesi in campo 5 volti nuovi e poi è subentrato Elmas. Siamo pronti a dare battaglia. Lang è arrivato quest'anno, mentre Neres è stato decisivo in tante partite con gol e assist. Il fatto che sia tornato protagonista deve dare a tutti noi energia e positività. La partita con l'Atalanta è già passata, domani sarà importante dare continuità alla prestazione. Neres a destra o sinistra? Grazie (ride ndr)".

Buongiorno: "Noi siamo sempre stati col mister, abbiamo fiducia in lui"

Insieme a Conte è intervenuto a Sky Sport anche Buongiorno: "Dobbiamo arrivarci preparati, sarà una partita tosta ma daremo il massimo per vincere. Ci siamo parlati nello spogliatoio, abbiamo ritrovato l'energia soprattutto mentale e dobbiamo continuare così. Modulo? Abbiamo lavorato con la linea a tre anche lo scorso anno, i braccetti devono essere più aggressivi. La squadra se difende bassa riesce ad avere equilibrio, ma noi siamo pronti ad ogni evenienza e ad ogni decisione del mister". Sulle polemiche attorno a Conte ha aggiunto: "Noi siamo sempre stati col mister, abbiamo fiducia in lui e lui ce l'ha in noi. Abbiamo ritrovato energia, ma può capitare un periodo di difficoltà. Adesso dobbiamo mantenere questa energia per migliorarci ancora".