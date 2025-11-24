Conte: "Qarabag rivelazione Champions. Napoli, questo non si può controllare"

Dopo la grande vittoria per 1-3 contro l'Atalanta, il Napoli si prepara a sfidare il Qarabag in Champions League, match in programma martedì 25 novembre alle 21:00. In vista della partita l'allenatore azzurro Antonio Conte è quindi intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la sfida: "Sicuramente arriviamo a questa partita con le giuste energie mentali. La sfida di sabato è stata buona e ci ha dato buone risposte. Ora c'è da recuperare un po' di energie, c'è stato un dispendio fisico importante. Il Qarabag è stata la squadra rivelazione di questa Champions League, porterà ritmi intensi".
Dal modulo a Lang e Neres: le parole di Conte
Contro l'Atalanta Conte è tornato al 3-4-3 visto all'inizio della passata stagione. A proposito ha detto: "Faremo delle valutazioni, anche per lasciare delle alternative in panchina sia che il risultato della partita sia in positivo che in negativo. La partita è lunga. È un percorso che bisogna fare. Quest'anno sarà complesso, l'ho detto a inizio anno. I ragazzi si stanno applicando, stanno crescendo, ed è importante viste le defezioni che ci sono. Contro l'Atalanta sono scesi in campo 5 volti nuovi e poi è subentrato Elmas. Siamo pronti a dare battaglia. Lang è arrivato quest'anno, mentre Neres è stato decisivo in tante partite con gol e assist. Il fatto che sia tornato protagonista deve dare a tutti noi energia e positività. La partita con l'Atalanta è già passata, domani sarà importante dare continuità alla prestazione. Neres a destra o sinistra? Grazie (ride ndr)".
Buongiorno: "Noi siamo sempre stati col mister, abbiamo fiducia in lui"
Insieme a Conte è intervenuto a Sky Sport anche Buongiorno: "Dobbiamo arrivarci preparati, sarà una partita tosta ma daremo il massimo per vincere. Ci siamo parlati nello spogliatoio, abbiamo ritrovato l'energia soprattutto mentale e dobbiamo continuare così. Modulo? Abbiamo lavorato con la linea a tre anche lo scorso anno, i braccetti devono essere più aggressivi. La squadra se difende bassa riesce ad avere equilibrio, ma noi siamo pronti ad ogni evenienza e ad ogni decisione del mister". Sulle polemiche attorno a Conte ha aggiunto: "Noi siamo sempre stati col mister, abbiamo fiducia in lui e lui ce l'ha in noi. Abbiamo ritrovato energia, ma può capitare un periodo di difficoltà. Adesso dobbiamo mantenere questa energia per migliorarci ancora".
Napoli, le parole di Conte in conferenza stampa
L'allenatore del Napoli è intervenuto in conferenza stampa: "Sicuramente giocheremo anche per Maradona, è l'anniversario della scomparsa di Maradona, sappiamo tutti cosa rappresenta per Napoli, sicuramente sarebbe bello se riuscissimo a dedicargli una vittoria, qualcosa di importante. Il Qarabag può essere considerata la squadra rivelazione della Champions, hanno 7 punti, ottenuti anche su campi difficili come quello del Benfica, hanno pareggiato l'ultima col Chelsea in casa, sfiorando la vittoria alla fine. Sappiamo benissimo che è una squadra con tanti stranieri, ma integrati molto bene, ritmi alti, qualità, bisogna fare una grande gara sotto tutti i punti di vista e come sempre servirà tanta energia dall'inizio perché loro ne metteranno tanta".
"Qarabag step importante per il cammino in Champions"
Conte ha poi parlato della sfida contro l'Atalanta: "La partita con l'Atalanta ha portato un dispendio importante, quando incontri queste squadre fai fatica anche a livello fisico, di intensità, noi siamo stati intensi, ci portiamo dietro la positività della prestazione ed il risultato. Questo dà energia positiva, sapendo che sarà un'altra partita importante, ma noi le consideriamo tutte importanti. Domani è uno step di rilievo nel cammino in Champions e ci arriviamo a livello di morale e positività in maniera giusta. La gara è stata chiara, 5 giocatori nuovi rispetto all'anno scorso, 6 con Elmas dalla panchina. Sono abbastanza coinvolti, devono per forza di cose essere coinvolti perché c'è l'assenza di molti elementi, bisogna sfruttare queste situazioni proprio per migliorare e coinvolgere ancora di più tutti".
"Hojlund e Rrahmani? Sostituzioni tecnico-tattiche"
Sugli infortunati ha aggiunto: "Mettiamoci nella lista anche Meret, il portiere dei due scudetti negli ultimi 3 anni, per ogni allenatore ci sono cose che puoi controllare, la preparazione della partita, ma ciò che non puoi controllare è chi hai a disposizione. Da inizio anno abbiamo dovuto fare di necessità virtù per sopperire a situazioni importanti. Non dimentichiamo che sono i calciatori che scendono in campo, ma detto questo dico sempre di cercare soluzioni per gestire questi momenti. Sicuramente dall'inizio che lo facciamo, mi auguro che giri anche un po' per avere una scelta più vasta e non inseguire sempre situazioni particolari. Per Hojlund e Rrahmani sono state sostituzioni tecnico-tattiche, Amir veniva da due partite intense in nazionale, aveva fatto un ottimo primo tempo e speso tanto. Hojlund lo stesso, aveva dato tutto. Su Gilmour e Spinazzola... mi piacerebbe a volte ne parlassero più i medici della situazione perché sono specializzati, non sono infortuni muscolari, se mi chiedete i tempi di recupero ancora oggi non riesco a sapere".
"Lukaku non è assolutamente pronto"
E Lukaku? "Non è assolutamente pronto - ha detti, ha bisogno ancora di lavorare. La sua importanza la conosciamo, sotto tutti i punti di vista, parliamo di un giocatore riconosciuto a livello internazionale. Lui dà tanto, darà tanto quando sarà pronto, ma anche nello spogliatoio perché è uno dei più carismatici. Ha dovuto curarsi per tanti mesi in Belgio, è importante perchè nell'emergenza dovremo metterci tutti l'elmetto".
"La difesa a 3 è figlia dell'emergenza"
Su Neres e Lang: "Farei distinzioni, Noa è arrivato quest'anno, Neres c'era già ed è stato decisivo in tante partite, non scopriamo un giocatore nuovo che non conoscevamo. La partita con l'Atalanta ha visto un'ottima prestazione in fase realizzativa, ora bisogna continuare. L'Atalanta è ormai il passato, ora c'è una nuova partita, dare risposte, conferme, ed andare avanti". Chiosa finale sulla difesa a tre: "La svolta a 3 è figlia dell'emergenza, ma più che altro il centrocampo a due e per avere un'alternativa in panchina come Elmas anche se non è proprio il suo ruolo. Bisognerà continuare e fare di necessità virtù, cercando di presentare sempre una squadra organizzata, non basta cambiare i numeri, ma devi lavorarci e metterli nelle migliori condizioni, poi si può difendere con un sistema e attaccare con un altro".
Buongiorno in conferenza stampa
Dopo Conte è intervenuto in conferenza stampa anche Buongiorno: "Sappiamo che sarà una partita tosta. Ci faremo trovare pronti. Quando giochiamo nel nostro stadio ci danno una mano i tifosi. La gente si fa sentire molto. Domani sarà l'anniversario di Maradona: questa partita acquisisce ancora più valore. Speriamo in una vittoria per dedicargliela. Giocare in questo stadio è difficile per tutti gli avversari. Cercheremo di continuare la nostra striscia. Qarabag? Viene da gare importanti in Champions, sarà una partita che richiederà tanto impegno da parte di tutti in entrambe le fasi. Cercheremo di affrontare la gara al meglio possibile. Loro sono una squadra molto intensa, dovremmo stare attenti. Ci saranno tanti duelli individuali quando faremo pressione noi, ma anche loro. Starà noi vincere questi duelli".
"Dobbiamo pensae a lavorare forte"
Sugli infortunati ha aggiunto: "Dobbiamo pensare a lavorare e andare sempre forte. Con lo staff tecnico e medico di altissimo livelllo cerchiamo individualmente di recuperare il più possibile in ogni modo. Ma dobbiamo dare il massimo, senza pensare ad altro. Difesa a tre? Anche l'anno scorso abbiamo lavorato così con il mister. Mi piacciono entrambi i moduli. Ci è richiesto un lavoro particolare ai braccetti per la pressione e per aiutare in zona offensiva la squadra. Mister bravo a trasmetterci subito questi movimenti nuovi".
"Periodi meno positivi possono capitare a tutte le squadre"
Il difensore italiano ha poi parlato del rapporto con Conte: "La fiducia del mister l'abbiamo sempre avuta, come lui l'ha da parte nostra. C'era da recuperare un po' di energie, soprattutto mentali. Periodi meno positivi possono capitare a tutte le squadre. Abbiamo messo in campo tutto e speso tante energie per portare a casa la vittoria nell'ultima partita. Siamo stati contenti di ciò, ma l'impegno del gruppo c'è sempre stato".
