Pagelle Napoli-Qarabag: Neres frizzante, Lang va a sprazzi. McTominay decisivo, Hojlund e Conte...

Il Napoli rialza la testa in Champions League, dopo il pareggio a reti inviolate contro l'Eintracht, e liquida, non senza soffrire, il Qarabag in casa. Dopo un primo tempo difficile, i partenopei tornano in campo con la voglia di portarla a casa: ci pensa il solito McTominay a sbloccare la situazione dopo che Hojlund aveva fallito un calcio di rigore. A chiudere i giochi ci ha pensato invece la sfortunata deviazione nella sua porta da parte di Jankovic. La formazione di Antonio Conte sale così a quota 7 punti in classifica.
Le pagelle del Napoli
Milinkovic-Savic 6 Sicuro sulle conclusioni da lontano, le uniche che sibilano dalle sue parti.
Beukema 6 Addai è un cliente scomodo, riesce a gestirlo in qualche modo tra un anticipo e una respinta. Politano (18’ st) 6.5 Solito motorino, cambia ritmo alla partita.
Rrahmani 6.5 Organizza la difesa e aiuta nelle chiusure.
Buongiorno 6 Meno sollecitato, scende sulla trequarti per coinvolgersi. Juan Jesus (45’ st) ng.
Di Lorenzo 6 Prestazione senza sbavature, sbaglia clamorosamente il vantaggio da solo davanti a Kochalski, ma si guadagna seppur fortunosamente il rigore sprecato da Hojlund.
Lobotka 6.5 Intelligenza superiore, riesce a dare volume al gioco anche quando non tocca il pallone.
McTominay 7.5 Costretto dagli infortuni ad occupare con applicazione la sua vecchia posizione arretrata in cui era uno dei tanti allo United. Al Napoli invece è sempre decisivo e le sue incursioni sono clamorosamente determinati, oltre che meritatamente fortunate.
Olivera 6 Più mezzala che esterno, gli manca un pizzico di malizia per segnare.
Neres 7 Effervescente come una buona bibita fresca in piena estate, le prova tutte confermandosi il più in palla degli azzurri. Vergara (45’ st) ng.
Hojlund 5 Poco connesso con il match, cerca di scuotersi dal dischetto: palla a mezz’altezza e neanche troppo angolata. Poi chiede scusa al Maradona. Lucca (30’ st) ng.
Lang 6 Cerca il fondo e poi il traversone, ma funziona solo a sprazzi. Elmas (30’ st) ng.
All. Conte 6.5 Dopo un avvio ai limiti del caotico, sistema le misure ed il suo Napoli aggredisce la ripresa in maniera differente raccogliendo meritatamente il giusto premio per una prestazione alla fine superiore rispetto agli avversari.
Le pagelle del Qarabag
Kochalski 7.5 Plastico su Neres, determinante sul rigore di Hojlund, un muro contro Lang, tradito dai compagni sui gol.
Silva 5.5 Perde più duelli di quanti ne vinca. Bolt (30’ st) ng.
Mustafazada 5 Dopo una gara di piena applicazione, crolla su una respinta che poteva essere facile e invece diventa sportivamente tragica.
Medina 6.5 Morde le caviglie di Hojlund. Si sacrifica per la causa quando respinge di volto pieno un missile di McTominay: gli costa un ko, ma salva la situazione. Mmaae (16’ st) 6 Mezz’ora di respinte.
Cafarquliyev 5 Non prende la targa di Neres. Bayramov (30’ st) ng.
Bicalho 6 Schermo davanti alla difesa senza particolari pretese da geometra.
Jankovic 5 Non va per il sottile, bello energico e piuttosto dinamico. Irruenza che paga provocando un rigore e un’autorete.
Leandro Andrade 5.5 Dove i suoi compagni corrono, lui incespica. Kashchuk (16’ st) 6 Prova a metterci un po’ di sprint, ma il Qarabag è in evidente calo.
Zoubir 6.5 A dispetto di una taglia non clamorosa è un lottatore e quando pianta le gambe per terra è difficile portagliela via.
Addai 7 Il più convinto in fase di conclusione, si fa notare per esplosività e iniziativa.
Duran 5.5 Poco coinvolto dai compagni, li cerca comunque troppo poco. Akhundzade (30’ st) ng.
All. Qurbanov 6 Allestisce 60 minuti di gran convinzione, ma la sua squadra va spegnendosi ancor prima che gli episodi la puniscano.
Arbitro Marciniak 6 Solita personalità, forse poteva andare allo schermo per valutare la sbracciata di Di Lorenzo su Jankovic prima di assegnare il rigore.
Il Napoli rialza la testa in Champions League, dopo il pareggio a reti inviolate contro l'Eintracht, e liquida, non senza soffrire, il Qarabag in casa. Dopo un primo tempo difficile, i partenopei tornano in campo con la voglia di portarla a casa: ci pensa il solito McTominay a sbloccare la situazione dopo che Hojlund aveva fallito un calcio di rigore. A chiudere i giochi ci ha pensato invece la sfortunata deviazione nella sua porta da parte di Jankovic. La formazione di Antonio Conte sale così a quota 7 punti in classifica.
Le pagelle del Napoli
Milinkovic-Savic 6 Sicuro sulle conclusioni da lontano, le uniche che sibilano dalle sue parti.
Beukema 6 Addai è un cliente scomodo, riesce a gestirlo in qualche modo tra un anticipo e una respinta. Politano (18’ st) 6.5 Solito motorino, cambia ritmo alla partita.
Rrahmani 6.5 Organizza la difesa e aiuta nelle chiusure.
Buongiorno 6 Meno sollecitato, scende sulla trequarti per coinvolgersi. Juan Jesus (45’ st) ng.
Di Lorenzo 6 Prestazione senza sbavature, sbaglia clamorosamente il vantaggio da solo davanti a Kochalski, ma si guadagna seppur fortunosamente il rigore sprecato da Hojlund.
Lobotka 6.5 Intelligenza superiore, riesce a dare volume al gioco anche quando non tocca il pallone.
McTominay 7.5 Costretto dagli infortuni ad occupare con applicazione la sua vecchia posizione arretrata in cui era uno dei tanti allo United. Al Napoli invece è sempre decisivo e le sue incursioni sono clamorosamente determinati, oltre che meritatamente fortunate.
Olivera 6 Più mezzala che esterno, gli manca un pizzico di malizia per segnare.
Neres 7 Effervescente come una buona bibita fresca in piena estate, le prova tutte confermandosi il più in palla degli azzurri. Vergara (45’ st) ng.
Hojlund 5 Poco connesso con il match, cerca di scuotersi dal dischetto: palla a mezz’altezza e neanche troppo angolata. Poi chiede scusa al Maradona. Lucca (30’ st) ng.
Lang 6 Cerca il fondo e poi il traversone, ma funziona solo a sprazzi. Elmas (30’ st) ng.
All. Conte 6.5 Dopo un avvio ai limiti del caotico, sistema le misure ed il suo Napoli aggredisce la ripresa in maniera differente raccogliendo meritatamente il giusto premio per una prestazione alla fine superiore rispetto agli avversari.