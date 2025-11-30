Conte esalta la truppa Napoli: "Elmetto in campo, abbiamo mandato un messaggio"

Vittoria all'Olimpico nel big match scudetto, sorpasso sulla Roma e aggancio in vetta al Milan di Allegri : Antonio Conte fa festa per i tre punti e per la terza vittoria di fila dopo la sfuriata di Bologna . Il tecnico del Napoli parla così a Dazn nel postpartita e parte proprio dalla pausa che si è preso dopo la sconfitta del Dall'Ara: "La settimana di pausa in Inghilterra è una cosa usuale, non la chiedevo nemmeno me la davano di diritto. Poi d'accordo con il club, visto che ci sono 4 mesi nei quali si gioca sempre ho scelto così. Lo farò sempre perché ho un grande staff. Dare una boccata d'ossigeno a me, alla mia famiglia e a chi rimane a Castel Volturno è una cosa giusta".

"Vogliamo difendere lo scudetto"

Sul gruppo aggiunge: "Venire a Roma e farlo con autorità e personalità non era semplice. Erano davanti a noi in classifica e sono contento dei ragazzi. Ho chiesto di fare una partita di personalità e sono molto contento. Viviamo un momento di grande difficoltà a livello di disponibilità e durerà ancora per un po'. Non sono preoccupato ma spero che ai calciatori che ci sono adesso non accada nulla. Nelle defezioni la squadra ha risposto, abbiamo dovuto cambiare sistema di gioco, siamo dovuti tornare all'inizio proprio per una questione di numeri. Abbiamo Lobotka e McTominay, quest'ultimo mi dicono che è sacrificato ma per me quello è il suo ruolo. Poi c'è Elmas che è un jolly, poi abbiamo Vergara che dovrà giocare perché è promettente e perché è un'opzione. Il gruppo sta dimostrando che ha entusiasmo, voglia e determinazione. Non dobbiamo mai smarrirlo perché lo scorso anno ci ha portato lo scudetto. Quest'anno vogliamo difenderlo, ma speriamo che non ci siano altri problemi".

La risposta a De Laurentiis

Arriva anche la risposta scherzosa al tweet di De Laurentiis che lo ha chiamato 'condottiero': "Quindi si riferiva a me? Pensavo autoreferenziale. Un momento per noi da elmetto, mantenerci a questi standard è incredibile. Dobbiamo sapere che dovremo fare di necessità virtù, bisogna restare compatti. Abbiamo battuto Atalanta, Qarabag e Roma inviando un messaggio a noi stessi. Se vogliamo possiamo". Poi chiude: "Il mestiere dell'allenatore è il più? Difficile trovare un aggettivo, non lo consiglierei ad un amico. Ad un nemico sì. E' il più sconsigliato del mondo".