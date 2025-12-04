Lobotka ko: altro guaio per Conte in vista di Napoli-Juve. Le ultime dall'infermeria

Il Napoli sorride a metà dopo il passaggio del turno di Coppa Italia contro il Cagliari ai rigori. Un match complicato per gli azzurri deciso soltanto dagli undici metri con un Milinkovic Savic protagonista della lotteria con una parata e il gol a Caprile. Ma la notizia del giorno non è tanto questa, ma l'infortunio di Lobotka . Verso la partita contro la Juve di domenica sera, infatti, Conte dovrà reinventarsi ancora una volta la mediana azzurra , complici anche le assenze di Anguissa e Gilmour, oltre al lungo degente De Bruyne - entrambi out per i rispetti infortuni muscolari -. Insomma, una gara in cui da una parte e dall'altra c'è da fare i conti con gli assenti perché anche Spalletti non se la passa meglio visti gli stop di Gatti e Vlahovic (per loro il 2025 è finito) e anche l'indisponibilità di Bremer e Rugani .

Infortunio Lobotka, le condizioni

Ma cos'è successo a Lobotka? Il Napoli, questa mattina, ha pubblicato il bollettino medico per il centrocampista dopo gli esami strumentali effettuati dallo slovacco. La nota del club: "Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo". Difficile stabilire i tempi di recupero ma la certezza è l'assenza nel big match di domenica contro la Juve allo stadio Maradona. Per Conte, dunque, restano due pedine in mediana: McTominay ed Elmas, quest'ultimo adattato nel ruolo. Per il resto l'alternativa è Vergara, che è più un trequartista e ha giocato da titolare contro il Cagliari fornendo anche l'assist per Lucca.

Da Meret a Lukaku: le ultime dall'infermeria

Quello di Lobotka è soltanto l'ultimo degli infortuni in casa Napoli che, al di là della coperta corta in mezzo al campo, dovrà fare a meno di altri giocatori importanti in vista della gara di domenica contro i bianconeri. In mediana sono fuori anche Anguissa, dopo il ko alla coscia, e anche di Gilmour, operato nei giorni scorsi per risolvere il problema di pubalgia. Oltre a loro è certa l'assenza di De Bruyne, infortunatosi al bicipite femorale contro l'Inter e out per i prossimi mesi. Out anche Meret, il portiere è alle prese con la rottura del metatarsi con il rientro vicino verso metà dicembre. Vicino al rientro anche Lukaku, l'attaccante belga è fermo dal ritiro estivo per un problema muscolare ma contro la Juve guarderà i compagni dalla tribuna. Infine c'è Gutierrez, lui in dubbio per domenica dopo la distorsione alla caviglia accusata nelle scorse settimane.