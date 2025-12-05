Tuttosport.com
Conte non parla prima di Napoli-Juve: un mese fa l'ultima conferenza

Questa la scelta in casa azzurra in vista del big match contro i bianconeri: silenzio alla vigilia dell'incontro del Maradona
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Così come successo già prima di Roma e Atalanta, l’allenatore del Napoli Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del big match contro la Juventus. Questa la decisione in casa azzurra con l'allenatore che ha parlato l'ultima volta alla vigilia di una partita oltre un mese e mezzo fa, prima della sfida contro il Torino.

Conte resta in silenzio

Antonio Conte non prenderà parte alla conferenza stampa che lo avvicina allo scontro con Luciano Spalletti, un incontro incrociato tra due grandi ex delle due squadre. E mentre il tecnico bianconero lavora sulla logisitca, la Juventus non pernotterà a Napoli la sera prima del match, il tecnico bianconero decide di lasciare la parola solamente al campo. Dopo le sfide di Coppa Italia, rispettivamente contro Cagliari e Udinese, Juventus e Napoli si affronteranno in Serie A domenica 7 dicembre alle 20:45 con in palio tre punti decisivi per la lotta nei piani alti della classifica.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

