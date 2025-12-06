"Napoli-Juve, Capitan America contro Iron Man": Buongiorno carica, e su Spalletti...

MILANO - Alessandro Buongiorno si racconta a DAZN (disponibile in app) in un’intervista esclusiva che accompagna i tifosi nell’attesa della grande sfida di domenica allo Stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Juventus . Una partita dal forte valore simbolico per Buongiorno , nato a Torino , cresciuto calcisticamente nel vivaio granata e oggi pilastro della difesa del Napoli . La rivalità con la Juventus fa parte del suo percorso umano e sportivo. L’ex granata ritroverà inoltre in panchina Luciano Spalletti , allenatore che conosce bene per l’esperienza in Nazionale . Il numero 4 della maglia azzurra commenta il rapporto con il tecnico bianconero e con Conte, il percorso che sta facendo la squadra, l’unità del gruppo, la lotta per lo scudetto e la sfida di domenica. Queste le sue parole.

La carica di Conte e la fiducia ritrovata

Sul rigore contro il Cagliari in Coppa Italia, il calciatore racconta: "Era la prima volta in carriera che tiravo un rigore, però sono stato contento, è andata bene. Siamo riusciti a passare il turno, quindi sono contento". Riguardo al percorso della squadra: "Ogni partita ci deve dare consapevolezza, deve essere uno stimolo in più per migliorare. Noi dobbiamo continuare sempre ad avere lo spirito con cui abbiamo affrontato le ultime partite, perché è quello che ci ha sempre contraddistinto; quindi, dobbiamo cercare di continuare su quella strada". Commentando il motto di Conte 'se vogliamo, possiamo", aggiunge: "Conte ha ragione, ma allo stesso tempo sappiamo che dobbiamo lavorare tanto per raggiungere i nostri obiettivi, sudare ad ogni allenamento, faticare duro ed essere sempre uniti". Sulla fiducia e l’unità all’interno del gruppo, il giocatore osserva: "Ci siamo chiariti tra di noi, con il Mister, che comunque ci ha sempre ribadito la sua fiducia e noi la nostra verso di lui. Siamo contenti di aver ritrovato questo spirito, questa energia, speriamo di proseguire in questo modo". Sulla solidità difensiva ritrovata: "Per noi è fondamentale tutta la fase difensiva, che viene fatta da tutti e undici i giocatori, non solamente dai difensori ma anche dagli attaccanti che si devono sacrificare per cercare di non subire gol".

Dal rapporto con Spalletti agli Avengers

Sul rapporto con Spalletti: "C’è un ottimo rapporto, mi ha insegnato molto nel periodo in cui era in Nazionale". Sulla sfida contro la Juventus di questa domenica: "È chiaro che sia una partita speciale per me, però allo stesso tempo cercherò di affrontarla come tutte le altre partite, dando il massimo e cercando di mettermi a disposizione per la squadra... La mia famiglia è del Toro, quindi la verranno a vedere. Sono tutti dalla mia parte". Sul campionato e la lotta per il titolo: "Ci sono tante squadre che possono competere. Sarà un campionato difficile, ed è un campionato difficile, come abbiamo visto, e dobbiamo cercare di non mollare e continuare a lavorare perché le altre squadre sono attrezzate". Divertendosi con il tema delle Escape Room e della Marvel, riflette: "Se Napoli-Juve fosse un escape, che tipo di enigma sarebbe? Direi di resistenza, perché secondo me ci saranno tanti duelli, ci sarà tanta energia in campo. Alla fine, la spunterà chi meglio riuscirà a resistere… Mentre se dovessi assegnare un supereroe al Napoli e uno alla Juve, assegnerei al Napoli Captain American, che ha l'elmetto, lo scudo, deve difendere, deve resistere, però è uno che non molla mai. Mentre, per la Juventus, direi un Iron Man, così facciamo un Avengers Civil War".