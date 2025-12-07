Conte, sale sulla Juve: "Ci ha fatto due tiri". Poi fa due nomi: "Napoli, qualcosa di straordinario"

Quinta vittoria consecutiva tra tutte le competizioni per il Napoli , che grazie alla doppietta di Hojlund ha battuto 2-1 la Juventus . Inutile ai fini del risultato la rete di Yildiz : poco dopo aver segnato, il turco è stato sostituito e poi la squadra di Conte ha trovato la rete che ha deciso l'incontro. È la settima vittoria consecutiva contro i bianconeri per la formazione azzurra. Al termine della partita l'allenatore del Napoli ai microfoni di Dazn ha detto: “ Complimenti ai calciatori perché c’è da continuare a dire grazie. In un momento di grandissima difficoltà a livello numerico stiamo facendo cose incredibili : chi gioca risponde presente, con grande personalità e senso di responsabilità. Sono cresciuti molto questi ragazzi da questo punto di vista, questo mi riempie d’orgoglio perché sentono ciò che stiamo facendo. Hanno capito anche il momento particolare che stiamo attraversando, e danno risposte incredibili ".

Napoli, le parole di Conte

"Se mi riferisco in particolare a qualcuno, come McTominay che ha avuto un problema fisico e ha stretto i denti? Scott e tutti gli altri stanno facendo qualcosa di straordinario a livello di presa di coscienza della situazione, di responsabilità, di crescita - ha continuato Conte -. Questo lo si vede in tutti i ragazzi: parliamo di Scott, ma anche di Elmas che insieme a lui ha fatto una grande prestazione in mezzo al campo. È la prima volta, perché spesso lo uso come esterno o come 10. Difficile trovare parole perché abbiamo giocato con Atalanta, Roma, Juventus, tre partite contro squadre molto forti in una situazione di grande emergenza. L’emergenza continua ma resto sbalordito da entusiasmo ed energia che i ragazzi ci stanno mettendo. Ora bisogno da riposare perché poi ci sarà il Benfica”.

"Far rifiatare McTominay? Non recuperiamo nessuno"

“Capacità di cambiare la partita e cambiare pelle? Ogni partita ci sono diverse fasi, i ragazzi sanno benissimo che se possiamo dobbiamo pressare alti: così facendo eviti che inizino a perdersi i punti di riferimento. Penso che difendere correndo in avanti non ci fa correre tanti rischi. Stasera abbiamo subito due tiri: il gol e il tiro finale di Zhegrova. Partita giocata con energia, rigore tattico, con giocate importanti che prepariamo durante la settimana. Far rifiatare McTominay ed Elmas? Non recupera nessuno. Lobotka ha avuto problema tibiale anteriore e nulla al soleo, calcoliamo 10-15 giorni per recuperarlo: poteva andare peggio. È un anno un po’ particolare: l’avevo fatto riposare col Cagliari per evitare problemi, e nel pre partita durante il torello ha avvertito fastidio. Nelle difficoltà troviamo soluzioni, ed è merito del mio staff ma soprattutto dei giocatori: sento che c’è lo spirito giusto, il giusto entusiasmo, la compattezza giusta. C’è voglia di essere uniti, specie in questo momento in cui siamo in difficoltà numerica di calciatori da mettere. 5 vittorie di fila in emergenza? Quindi dici che è meglio continuare l’emergenza visti i risultati? (ride, ndr). Nelle difficoltà dobbiamo sempre trovare e mantenere la rotta giusta. A questi ragazzi posso dire solo grazie, grazie, grazie”, ha concluso.