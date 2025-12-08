Elmas sicuro su Napoli-Juve: “Abbiamo dominato”. Su Spalletti: “Gli voglio bene, allenatore speciale"

Elijf Elmas è intervenuto in esclusiva ai microfoni di CRC, radio partner della SSC Napoli, per commentare il post partita di Napoli-Juventus. Il calciatore azzurro ha dichiarato: «Una vittoria di personalità e cuore! Oltre 200 presenze con il Napoli? Un onore per me, spero di arrivare a 300. Pensiamo già al Benfica! Già sapevamo che il Maradona ci avrebbe regalato grandi emozioni. Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo dominato giocando il nostro calcio e pressando: abbiamo vinto con personalità e cuore. Sono tre punti importantissimi. Siamo tutti uniti e questa è la grande forza di questo gruppo: lavoriamo tutti per un obiettivo comune e siamo tutti pronti. Anche gli infortunati sono sempre con noi: facciamo tutto per loro e diamo il nostro massimo, abbiamo vinto anche per loro. Dobbiamo andare avanti così».