Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Canta Napoli, dirige il maestro Conte. E Hojlund segna!

Dalla sfuriata sul “morto” alla vetta. E ora la Champions. Il tecnico ha in mano il gruppo ed è ripartito con il 3-4-2-1. Lo aspetta Mourinho con il Benfica: passi falsi vietati
Raffaele Auriemma
5 min
napoliConteChampions League
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

NAPOLI - Perdersi per poi ritrovarsi. Più forti di prima. Non è un caso che la stagione del Napoli abbia avuto la vera svolta all’indomani dell’ultimatum lanciato da Antonio Conte a Bologna: “Io il morto non lo accompagno”. Da quel giorno e dopo i dovuti chiarimenti, gli azzurri sono letteralmente risorti. Cambiando passo e identità: cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni non si registravano da quasi un anno, dal ciclo vincente compreso tra il 14 dicembre 2024 e il 25 gennaio 2025. E non è un caso nemmeno che la lunga lista degli infortunati – attualmente sono sette – abbia permesso a don Antonio di trovare nuovamente l’assetto più adatto alla sua squadra. L’allenatore salentino ha rispolverato il 3-4-2-1 e con questo modulo, nelle ultime 5 partite, il Napoli ha sempre vinto. Un rendimento diametralmente opposto al 4-3-3 (una sola vittoria in quattro gare) e al 4-4-1-1, che aveva fruttato appena 6 successi e 4 sconfitte in 10 incontri. I campioni d’Italia in carica hanno chiuso il 2025 al Maradona con il successo contro la Juventus, congedandosi dal proprio pubblico forti di un record storico: unica squadra imbattuta in casa nell’intero anno solare tra i cinque maggiori campionati europei. Un primato che a Napoli non si registrava dal lontano 1987.

Super Napoli: brillano gli attaccanti

L’emergenza a centrocampo – quattro titolari out (Anguissa, Lobotka, Gilmour e De Bruyne) – ha finito per liberare le qualità degli attaccanti partenopei. Fino alla trasferta di Bologna l’intero reparto offensivo aveva contribuito ad appena 8 reti (5 gol e 3 assist) in 12 partite, mentre nelle successive 5 gare sono arrivati ben 7 gol e 7 assist. Hojlund ha segnato 2 reti e fornito 2 assist, Lucca e Lang un gol a testa, mentre Neres si è rivelato decisivo: 3 reti e 1 assist, ma soprattutto una capacità (apparentemente) inedita di creare superiorità numerica, saltare l’uomo e saper concretizzare. È proprio il brasiliano l’uomo-copertina di questa rinascita partenopea. L’intesa con Hojlund cresce di partita in partita: due dei tre gol dell’ex Benfica sono arrivati grazie a due assist del danese. Così come uno degli ultimi due centri di Hojlund nasce da un’invenzione di Neres. Gli azzurri ora sono lassù con 31 punti e hanno staccato la Roma - distante 4 punti - il Bologna - quinto a meno 6 - e mantenuto una lunghezza di vantaggio sull’Inter. Oggi voleranno a Lisbona, dove domani ci sarà la sesta partita della loro Champions League, contro il Benfica di Mourinho.

Conte, ora la sfida a Mourinho

Conte è consapevole che in Europa non sono più ammessi passi falsi: gli azzurri occupano attualmente la 20esima posizione, la quart’ultima che garantisca l’accesso ai playoff. Contro Mourinho il bilancio sorride al tecnico salentino: in 7 precedenti ha ottenuto 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. La coperta, però, resta cortissima e don Antonio non potrà rivoluzionare la formazione. Persino McTominay, nonostante qualche acciacco lieve, ha dovuto stringere i denti per 90 minuti contro la Juventus e probabilmente lo farà ancora. Bisognerà resistere almeno fino al 18 gennaio, data della semifinale di Supercoppa contro il Milan, quando dovrebbero rientrare Lobotka e Gutierrez. Le alternative, quindi, sono poche e i dubbi limitati. Contro il Benfica dovrebbero rientrare Spinazzola e Politano al posto di Olivera e Neres, mentre nel ballottaggio tra Beukema e Juan Jesus, l’olandese resta in vantaggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Napoli

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS