Conte e Mourinho, l’altra Benfica-Napoli: “Voleva stuzzicarmi? Ci sono cose oggettive….”

LISBONA (Portogallo) - "Primo incrocio in Champions con Mourinho? Parliamo di un grandissimo allenatore, il suo curriculum parla in maniera chiara. Sono contento di incontrarlo, sarà un piacere rivederlo e salutarlo. Non devo spiegare io chi è Mourinho". Inizia così la conferenza stampa di Antonio Conte, alla vigilia della sfida di Champions del 'suo' Napoli al Da Luz di Lisbona contro il Benfica: "Questa vigilia non cambia rispetto a quella delle altre partite, ogni gara deve essere importante per noi, sicuramente ci sarà la massima concentrazione, voglia, ma c'è da recuperare energie perché abbiamo giocato domenica, l'abbiamo preparata in maniera didattica e loro vengono da un'ottima prova con lo Sporting, sappiamo che lo stadio è molto caldo, al tempo stesso veniamo qui con la mente sgombra da cattivi pensieri, è una partita di calcio, sono 3 punti importanti per noi e loro, diamo il massimo senza avere recriminazioni".
La 'provocazione' di Mourinho
"Mourinho, parlando di assenze importanti, voleva stuzzicarmi? No, va bene così, ma ci sono poi le cose oggettive. Va bene così, è una partita tra Napoli e Benfica, importante, loro hanno solo 3 punti, noi 7 e c'è da parte loro la necessità, se vogliono sperare nei playoff, di vincere a tutti i costi. Anche a noi servono, è fuori dubbio, mi auguro sia una bella partita. Cosa serve per fare risultato in questo stadio leggendario? Veniamo con la voglia di fare il massimo, poi a volte ci riesce ed altre no, ma dovremo fare una bella partita, da Napoli, quello che dico sempre è che serve recuperare energie, con la Juve è stata una gara bella intensa, abbiamo speso tanto, energie fisiche e nervose, sono impegni di cartello. C'è ancora un giorno ma ci siamo preparati, tutti abbiamo intenzioni positive ed alla fine che vinca chi merita", ha aggiunto Antonio Conte.
Gli infortuni
"Vedendo la situazione che s'è creata, una tegola quasi a settimana, perdendo giocatori importanti, penso che è cresciuto il senso di responsabilità da parte di tutti. Tanti calciatori che sono arrivati hanno capito certe dinamiche, a giocare di più, anche il fatto di giocare poco non aveva favorito quest'integrazione. C'è stato un miglioramento su questo e la crescita dei ragazzi è in primis di responsabilità, non c'è scritto da nessuna parte che si prendono sempre le responsabilità. Nelle difficoltà si sono responsabilizzati e c'è compattezza, energia, unione, altrimenti con tutto ciò che potevamo metterci la situazione oggettiva è difficile. Questi risultati arrivano con una crescita", ha proseguito Antonio Conte, affiancato in sala stampa da David Neres...
Il livello
"Il campionato italiano s'è molto europeizzato secondo me, la distanza per me è a livello di rose. In Premier, Liga, Bundes, Liga ci sono squadre che vantano rose importantissime e quello sarà difficile da pareggiare anche in futuro. Tatticamente invece siamo cresciuti molto e dovremo essere sempre un passo in avanti, modernizzandoci, prendendoci anche un po' di sana follia come quelle gare che finiscono 5-4, 4-3, si attacca e si difende. In Italia a livello tattico abbiamo insegnato tante cose. A Lisbona per cancellare anche Eindhoven? Non possiamo dimenticare ciò che s'è fatto, quella è storia, abbiamo avuto due sconfitte diverse in Champions, col City poi in 10 subito, era difficile e abbiamo tenuto anche botta uscendo a testa alta, ad Eindhoven non è stata una buona gara, lo sappiamo, ma dobbiamo essere migliori sempre, sapendo i nostri pregi e difetti, migliorando e crescendo nei pregi. Domani come vogliamo fare punti noi, vogliono farli loro, usciamo senza recriminazioni, poi se si dimostrerà più forte gli faremo i complimenti", ha detto ancora Antonio Conte.
Il match con la Juve
"Affrontiamo una squadra in salute, in uno stadio molto caldo. Veniamo da buone prestazioni, con buone energie dimostrate in campo. Ho cercato di far recuperare i giocatori, domani ci vorrà una gara bella intensa, tosta, con tanta energia, come stiamo facendo ultimamente. Ko nelle ultime due trasferte in Europa? Ma col City eravamo rimasti in dieci dopo 10 minuti, col Psg è stata una brutta sconfitta. Juve surclassata? È stata una partita giocata a ritmi molto intensi. Da un bel po' stiamo lavorando su questo concetto, cerchiamo di portare ritmi intensi, di pressare, correndo in avanti si difende meglio. Domani dovremo avere voglia di non lasciare un centimetro in campo, di combattere per quel centimetro, è una partita da affrontare con coraggio e sfrontatezza per lasciare il campo senza recriminazioni. Felice di ritrovare Mourinho come avversario? È un vincente, sarà un piacere incontrarlo e salutarlo. McTominay? È un momento in cui i giocatori stanno dimostrando grande senso di responsabilità e se c'è qualche piccolo problema bisogna superarlo tutti insieme. Avremmo delle difficoltà a sostituire certi giocatori, specie in mezzo al campo, ma i ragazzi hanno dato piena disponibilità, quelli dell'ultima partita ci sono tutti", erano state le parole di Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport poco prima della conferenza stampa.
Neres il grande ex
"Per noi è molto importante cercare di portare a casa i tre punti, sappiamo quello che dobbiamo fare e che bisogna giocare un grande match. Io voglio sempre dare il mio meglio per la squadra, il nostro obiettivo è sempre vincere, ma so che non è facile farlo in ogni gara. Non è importante che io segni ma solo che vinca la squadra", ha esordito ai microfoni di Sky David Neres, grande ex della partita: "Il sostegno dei sostenitori del Benfica è molto forte, il Da Luz è uno stadio splendido e l'impatto dei tifosi si sente". L'esterno offensivo, poi, ha aggiunto in conferenza stampa: "Sono molto felice, molto emozionato di tornare qui a Lisbona e in particolare in questo stadio. Ho giocato qui, non è facile, il Benfica è molto forte e come ho già detto però siamo ben preparati. Perché sono andato via? Ho ricevuto una proposta da un'ottima squadra, da un campionato forte in cui già da tempo volevo giocare, l'allenatore che c'era all'epoca non contava molto su di me e questo ha facilitato il trasferimento". Chiosa sulla nuova veste cucitagli addosso da mister Conte: "Sì, mi ha dato più libertà per attaccare, la fiducia è molto importante".
